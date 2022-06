Netflix hará un reality show de "El juego del calamar" con el mayor premio en la historia

Tras confirmar que se encuentra en proceso de rodaje la segunda temporada de la popular serie "El juego del calamar", Netflix adelantó que realizará un reality show basado en la producción coreana.

Es así como el juego del calamar se expandirá más allá de la popular serie que conquistó a millones de personas el año anterior. De acuerdo a la información que recoge The Hollywood Reporter, Netflix hará Squid Game: The Challenge, un reality show real basado en la producción coreana. Desde la plataforma de vídeo en streaming lo describen como "el mayor show en la historia de la televisión". No solo por el número de participantes, también por el premio que recibirá el ganador.

Netflix señala que el reality show de El juego del calamar reunirá a 456 jugadores, quienes competirán cara a cara para ganar 4,56 millones de dólares. Esto equivale a 4,37 millones de euros. Así pues, será el premio más grande jamás visto en un programa de televisión a nivel mundial.

"El juego del calamar tomó al mundo por sorpresa con la cautivadora historia y las imágenes icónicas del director Hwang Dong-hyuk. Estamos agradecidos por su apoyo y convertimos el mundo ficticio en realidad en esta competencia masiva y experimento social. Los fans de la serie dramática se embarcarán en un viaje fascinante e impredecible mientras los 456 concursantes del mundo real navegan por la serie de competencia más grande de la historia, llena de tensión y giros inesperados, con el premio en efectivo más grande", declaró Brandon Riegg, vicepresidente de series sin guión y documentales de Netflix.

El reality show tendrá un total de 10 episodios, aunque todavía se desconoce su fecha de estreno. Eso sí, será mejor que te olvides de ver una competencia con participantes muertos. No obstante, será interesante ver cómo Netflix se las ingeniera para suplir un componente clave de la serie original. Y es que fue ese latente riesgo de perder la vida lo que catapultó el éxito de El juego del calamar.

La compañía dice que algunas competencias estarán inspiradas por la serie, mientras que otras serán completamente nuevas.