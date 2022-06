¿Qué ha sido de la actriz que interpretó a Matilda, a propósito de la nueva versión de la cinta infantil?

Netflix anunció que la nueva versión de la película de culto infantil Matilda, un musical, se estrena en diciembre. "Matilda de Roald Dahl, el musical" es la producción cinematográfica para la plataforma streaming que busca recrear la película protagonizada por Mara Wilson en 1996.

A propósito de este anuncio, desde Diario Libre hemos investigado qué ha sido de la actriz y por qué la hemos visto tan poco desde que dio vida al personaje.

Basada en un cuento de Roal Dahl (Charlie y la Fábrica de Chocolates), Matilda cuenta la historia de una pequeña con una horrible familia que descubre el poder de la lectura y de su mente. Wilson fue seleccionada por el actor y director Danny DeVito y de inmediato la película se convirtió en una favorita de grandes y chicos que reían al ver como Matilda se enfrentaba a la malvada directora Tronchatoro.

¿Qué ocurrió con Mara Wilson? La protagonista de Matilda alcanzó popularidad con la cinta y, desde ese entonces, poco se ha conocido sobre ella. Hoy tiene 35 años, trabaja en proyectos alejados de la actuación y lucha contra una enfermedad diagnosticada hace menos de un año.

La actriz nacida en Los Ángeles tenía tan solo seis años cuando le dio vida a Natalie en Papá por siempre, la película protagonizada por Robin Williams. Su debut en pantalla grande se vio seguido por un éxito navideño: Milagro en la calle 34. Y finalmente, obtuvo el papel que le otorgaría reconocimiento en todo el mundo. Se trata de Matilda Wormwood, el personaje principal de la comedia de fantasía dirigida por Danny DeVito.

El éxito de Matilda vino acompañado de un terrible suceso personal ya que su madre fue diagnosticada con cáncer y falleció meses después, por lo que Wilson decidió no participar en más películas hasta cumplir 11 años y pronto se dio cuenta de que crecer en Hollywood no es maravilloso, se topó con que solo le ofrecían papeles como “la amiga gorda de la protagonista” en películas donde compartiría escenas con Kristen Stewart y Scarlett Johansson.

Mara se retiró de la pantalla grande y ha estado prestando su voz a diferentes series animadas como Batman Beyond y BoJack Horseman pero también se dedica a participar en varios podcasts donde habla de su vida sufriendo Desorden Obsesivo-Compulsivo y su bisexualidad. Han pasado 24 años desde el estreno de Matilda y le gusta que haya mucha gente que la reconozca y le diga cuanto les gustó la película.

En 2013 escribió el libro Where Am I Now? En el que relata a detalle la pesadilla que fue crecer en los sets de sus películas.

La actriz de Matilda consiguió sanar aquello que la atormentaba y volcarse de lleno a la escritura. Sin embargo, retomó su trabajo en pantalla con personajes recurrentes, sobre todo como actriz de doblaje en series como BoJack Horseman y Big Hero 6. Asimismo, participa de diferentes podcast y colaborando con artículos, entre los que se destaca una publicación en The New York Times acerca del conflicto de Britney Spears y la tutela de su padre.

En 2021, la escritora publicó en Instagram una imagen mostrando su mano cubierta luego de un estudio médico. En este sentido, explicó qué es lo que le ocurre: “Tengo POTS, lo que significa Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural. ¿Conoces esa sensación que tienes a veces cuando te mareas por levantarte demasiado rápido? Imagínate tener eso todo el tiempo, y de hecho desmayarse por ese motivo”.

Sobre la nueva versión

La nueva Matilda será Alisha Wair y la señorita Honey (Miel) será personificada por la actriz Lashana Lynch, quien recientemente dio de qué hablar al anunciarse que será la nueva 007. El filme que está dirigido por Matthew Warchus y escrita por Dennis Kelly, apostó por Emma Thompson, una de las actrices más respetadas para el rol de la temible Tronchatoro.

Con todos estos cambios la plataforma busca acercar la cinta a las nuevas generacines.