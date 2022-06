"Lightyear" encabeza los estrenos animados de esta semana

Esta semana los estrenos incluyen dos producciones animadas que nos llevarán al infinito y más allá.

Lightyear

Un viejo amigo regresa a la gran pantalla con una nueva apariencia en el estreno de “Lightyear”, película animada en la que vemos una versión diferente de Buzz Lightyear, uno de los protagonistas de la popular franquicia de Toy Story. El origen de la saga de Buzz es dirigido por Angus MacLane y en su versión original esta producción cuenta con las voces de Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn, James Brolin, Taika Waititi, Dale Soules y Uzo Aduba.

En esta nueva producción de Pixar vemos cómo, después de pasar años intentando regresar a casa, el guardián espacial Buzz Lightyear (Chris Evans) ahora se tiene que enfrentar a un ejército de despiadados robots comandados por Zurg (James Brolin), un malvado ser que intenta robar su fuente de combustible.

El guion de “Lightyear” fue escrito por MacLane en colaboración con Matthew Aldrich y Jason Headley, pero si se pregunta dónde están Woody y el resto de los amigos de Buzz, es mejor que entienda desde ahora que esta no es una historia sobre la figura de acción que conocimos en “Toy Story” (1995) y cuya voz era interpretada por Tim Allen. Se trata de una “película” que existe dentro del universo que generó el juguete. Es decir, que el Buzz de “Toy Story” está basado en el Buzz de Lightyear” y se supone que esta es la película que convirtió al joven Andy en un fanático de Buzz, por eso estaba tan entusiasmado con ese juguete. Si eso suena más complejo de lo necesario, será mejor no complicarse más la vida y no preguntar si la serie animada “Buzz Lightyear of Star Command” (2000) pertenece a la continuidad de estas producciones. Por cierto, Evans y Allen, los dos actores que han interpretado la voz, también comparten el mismo cumpleaños (13 de junio). Como se trata de un “spin-off” de Toy Story, este filme contiene algunas referencias a las otras películas de la franquicia y se cuenta una historia en la que se enfatizan elementos de los géneros de aventura y ciencia ficción, pero sigue siendo una producción de Disney y Pixar, así que la fantasía y la comedia se mantienen presentes. De todas formas, “Lightyear” es una oportunidad maravillosa de conocer nuevos personajes y disfrutar de una mirada muy diferente a un héroe muy querido por sus fans.

Flee

Entre los estrenos de la semana también está “Flee”, película documental de animación procedente de Dinamarca, la cual fue dirigida por Jonas Poher Rasmussen y cuyo guion fue escrito por el mismo Poher Rasmussen junto a Amin Nawabi. En este filme animado conocemos la extraordinaria historia real de Amin, un refugiado afgano que reside en Dinamarca que, al estar a punto de casarse e iniciar una nueva vida, decide compartir los secretos de su pasado. El estreno oficial de esta producción se realizó en la edición del 2021 del Festival de Cine de Sundance, desde entonces se ha presentado en otros certámenes de la industria cinematográfica y ha ido acumulando elogios de la crítica y el público. Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido está el Premio de la elección del público a documentales en el Festival Internacional de Cine de Toronto; Mejor película de no ficción en los Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York; y Mejor película animada en la más reciente edición de los Premios Globo de Oro.