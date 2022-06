Sylvester Stallone y Viola Davis lanzan Paramount+ en Gran Bretaña

Paramount+ mostró el poder estelar de sus programas previo a su lanzamiento en Gran Bretaña con un evento al que asistieron Sylvester Stallone, Viola Davis, Kevin Costner, Jessica Chastain y más.

La expansión llevará al otro lado del atlántico algunos programas populares como “Yellowstone” de Costner y “Star Trek Discovery”. Los suscriptores británicos también podrán ver el debut de Stallone en las series con guion en “Tulsa King” en la que interpreta a un mafioso.

“Es algo que siempre he querido hacer y no sé cómo evité interpretar a un mafioso toda mi vida. No lo entiendo, de todas formas, la gente me ve así. Así que finalmente llegó una oportunidad, dijo Stallone.

El servicio estará disponible a partir del miércoles.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/gillian-anderson-michelle-pfeiffer-posa-para-una-fotografía-f590ec3a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/gillian-anderson-michelle-pfeiffer-posa-para-una-fotografía-f590ec3a.jpg Viola Davis, de izquierda a derecha, Gillian Anderson y Michelle Pfeiffer posan a su llegada al lanzamiento del servicio de streaming Paramount + en Gran Bretaña en Londres el lunes 20 de junio de 2022.

Paramount+, que debutó en 2021 en Latinoamérica, llega a un mercado bastante saturado de gigantes de streaming en Gran Bretaña y competirá con Amazon y Netflix, entre otros. Tiene más de 8.000 horas de programación, incluyendo la serie en expansión “Yellowstone”. Paramount y MTV Entertainment Studios anunciaron el lunes que su próxima serie derivada, estelarizada por Helen Mirren y Harrison Ford se titulará “1923” y se enfocará en la época de la prohibición después de la Primera Guerra Munidal.

Chastain actúa con Michael Shannon en la serie “George & Tammy”, mientras que Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson actúan en “The First Lady”, sobre las esposas de los presidentes de Estados Unidos.

Sonequa Martin-Green estaba encantada porque su serie “Star Trek Discovery” llegue a un público mayor. “Especialmente con ‘Trek’ creo que siempre debería celebrarse a nivel mundial por lo que representa y por lo que ha hecho”.

La popular serie de Miranda Cosgrove “iCarly” también estará incluida en la plataforma de streaming.

“Espero que haga feliz a la gente como lo hizo en Estados Unidos”, dijo la actriz, cantante y productora de 29 años. “He interpretado al personaje de Carly casi toda mi vida, así que sí, definitivamente es algo que guardo en un lugar muy especial de mi corazón”.