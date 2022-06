"Carajita", el reconocido filme dominico-argentino llega las salas de cine

Esta semana llegan a las salas de cine una reconocida producción local y un filme de ciencia ficción

Carajita

Entre los estrenos de esta semana figura “Carajita”, una producción domínico-argentina que desde el 2021 ha ido acumulando distintos reconocimientos en certámenes cinematográficos nacionales e internacionales. Esta película es una producción de Wooden Boat Productions que fue dirigida por Ulises Porra y Silvina Schnicer y protagonizada por Cecile van Welie, Magnolia Núñez, Richard Douglas, Dimitri Rivera, Adelanny Padilla y Javier Hermida. Esta es la historia de Sara (Cecile van Welie) y su niñera Yarisa (Magnolia Núñez). Entre ellas se ha formado una relación que parece trascender sus condiciones de clase ya que es similar al de una madre y su hija, pero un accidente pondrá a prueba su íntima lealtad y la inocente ilusión de que nada podrá separarlas. El guion de esta película está basado en una idea original de Ulla Prida, productora ejecutiva del filme, quien luego la desarrolló en colaboración con Porra y Schnicer y también contó con un equipo de producción casi totalmente dominicano, a excepción de los directores y el director de fotografía. Antes de su estreno comercial, Carajita” se ha presentado en varios festivales de la industria cinematográfica y desde entonces ha ido acumulando distintos premios y distinciones. Recientemente, esta producción fue una de las películas más premiadas en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara al llevarse los galardones de Mejor largometraje iberoamericano de ficción, Mejor Dirección (Ulises Porra/Silvina Schnicer), Mejor actriz (Magnolia Núñez) y Mejor fotografía (Iván Gierasinchuk y Sergio Amstrong). En la edición del 2021 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián ganó una mención especial en la categoría de nuevos directores, primera película dominicana que logra esta distinción, y a nivel local “Carajita” ganó en las categorías de Mejor película y Mejor guion en la segunda edición del Festival de Cine de Fine Arts: “Cine Hecho en RD”.

The Colony

La oscura aventura futurística titulada “The Colony” es una producción alemana dirigida por Tim Fehlbaum y protagonizada por Nora Arnezeder, Iain Glen, Sarah-Sofie Boussnina, Sope Dirisu, Sebastian Roché, Joel Basman, Bella Bading y Hong Indira Rieck. En este filme vemos cómo en un futuro no muy lejano, después de que una catástrofe global ha acabado con casi toda la humanidad en la Tierra, los sobrevivientes se han marchado para iniciar una nueva vida en otro planeta. Todo se complica el día que Blake (Nora Arnezeder), una astronauta de élite de la Colonia Espacial Kepler, descubre que es la única sobreviviente de una misión de exploración que fue a confirmar si la Tierra es adecuada para la habitación humana, pero no solo descubre que aún viven personas en la Tierra, sino que también esta desconocida población incluye a los exploradores de misiones anteriores. Ahora ella debe resolver este misterio y tomar una decisión que sellará el destino de las personas en ambos planetas. Esta película, cuyo guion fue escrito por Fehlbaum en colaboración con Mariko Minoguchi, tuvo su estreno mundial en el 71° Festival Internacional de Cine de Berlín.