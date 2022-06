PUCMM clausura la décimo quinta edición de la "Semana Más Corta"

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) clausuró la décimo quinta edición de la "Semana Más Corta".

Este evento contó con la exposición de 50 cortometrajes y un vistoso espectáculo de cierre realizado por el artista Karil y el ballet PUCMM.

El gran ganador de la noche fue el cortometraje “Pajil” que arrasó con los premios Mejor Corto EGEDA DOMINICANA Semana Más Corta, Mejor guion, Mejor dirección y Mejor fotografía, mientras que “Abbys” y “Swipe Up” se llevaron el premio Mejor Tesis de Ficción y Documental respectivamente.

El premio a Mejor Corto fue entregado por el decano de la facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Artes, doctor Mariano Rodríguez y Leticia Tonos, presidenta de la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de República Dominicana, y que lleva a los estudiantes ganadores a España con todos los gastos pagados para participar en el mercado audiovisual Iberseries Platino Industria.

“Pagil” es un género drama psicológico que presenta a María, una trabajadora doméstica de Monte Cristi, que persigue su sueño de mudarse a la capital, pero se ve enfrentada por las sombras de la esclavitud moderna y de su mente, lo cual pone en riesgo su sueño.

Refiere una nota de prensa que resultaron premiados “Play” como Mejor Corto de Animación, “El buen hijo” de INTEC como Mejor Corto Sección Interuniversitaria, y la cineasta Inés de los Santos como docente destacada del año.

La Semana Más Corta fue un evento exitoso por la integración de representantes de la industria del cine como Caribbean Cinemas, que apoya la Noche de Premiados o Noche Mas Corta, a realizarse el 5 de julio a las 6:00 de la tarde.

Este décimo quinto aniversario de la Semana más Corta estuvo inspirado en el rescate de las contribuciones realizadas en el ámbito educativo en el cine local y también valora la evolución del cine dominicano.

Recibió el apoyo de personalidades del arte como Edilenia Tactuk y Walkiria Almonte y 98 estudiantes en la producción general.

Este año se realizó un homenaje a los estudiantes egresados de la PUCMM que tienen una trayectoria y se proyectaron los cortos ganadores de años anteriores y nuevos audiovisuales de los egresados.

Se desarrolló desde el día 20 hasta el 24 de junio gracias al apoyo de los patrocinadores, docentes, estudiantes, autoridades, invitados especiales e instituciones aliadas, como la UASD, UNIBE, INTEC, APEC, CHAVON, Acting School y la Universidad de Nebrija como invitada internacional.

Conferencias y paneles de la semana más corta

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/26/personas-posando-por-un-foto-5e3a10b0.jpg El doctor Mariano Rodríguez, decano, la estudiante Maria Mariñez, ganadora de mejor tesis de ficción con Abyss y Berenice Méndez del Grupo Ramos. (FUENTE EXTERNA)

Desde el martes 21 hasta el jueves 23 destacados actores, productores y directores realizaron conferencias previas a la proyección de los cortometrajes, entre las cuales cabe mencionar Tita Hasbún, Leticia Tonos, Richard Duglas y Amelia Deschamps.

También participaron como expositores los egresados Julio Vargas, Ingrid Cruz de Perseo Films, Alexandra Santana de Minervas Films , Suzette Reyes de Doce Films y Mariel Aponte de Piragua Films y como moderadora: Audrie Bremont

Adicional a esto se realizaron sesiones formativas en las mañanas con un entrenamiento a grupos de estudiantes de diversas universidades con expositores de primer orden como los cineastas Ico Abreu, Giselle Alan Nadal, Francisco Disla (El Indio), Pengbian Sang, Suchan Sang y Ernesto Báez, mientras que Rocio Gago Gelado participó en representación de la Universidad de Nebrija de Madrid.

Entre los patrocinadores se destacan, el Grupo Ramos, Banreservas, EGEHID, Banco Popular, EGEDA DOMINICANA, AERDOM, Caribbean Cinemas, DEGECINE, y La Nave Post Lab.

También apoyan este evento las empresas Laso Films, los medios de comunicación, ADOPRESCI, Banco Central, How To Be A Brand, What’s That Food, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de RD, Ingraficos, Aldea Studio, Mejía y Alcalá, Creativos Social Media, Emilios Hot Dog, Personalizatto, MESCYT, Pepsi, El Catador y World Television.