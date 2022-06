Equipo de Johnny Depp desmiente su regreso a "Piratas del Caribe"

El nombre del actor Johnny Depp sigue en la palestra luego del mediático juicio por difamación en contra de su exesposa Amber Heard.

En las últimas horas se ha esparcido como pólvora el rumor que Depp podría regresar a “Piratas del Caribe” y que está en conversaciones con Disney sobre un “acuerdo de 300 millones de dólares”.

Pero solo son rumores. La verdad sobre el posible regreso ha sido desmentida, al menos por el momento, la estrella de Hollywood no tiene planes de volver con Disney. En efecto, sigue molesto luego de que fuera cancelado de la franquicia por el artículo escrito por Heard donde afirmaba ser "víctima de violencia doméstica".

El equipo de Johnny Depp respondió a las noticias divulgadas por varios medios, entre ellos NBC News y envió una comunicación este lunes 27 de junio a NBC News y E! News lo siguiente: "Esto es inventado".

De esta forma se frustran los planes de los fans de ver al actor como el Capitán Jack Sparrow, igual que en las cinco películas de la saga, la última de las cuales fue "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" en 2017.

El 27 de junio, apareció un informe que afirmaba que el actor estaba trabajando en un acuerdo de 301 millones de dólares para regresar a la franquicia de películas de Piratas del Caribe.

"Disney está muy interesado en arreglar su relación con Johnny Depp", dijo una fuente a PopTopic cerca de cuatro años después de que el actor se separara de Disney. "Tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico", dijo la fuente a NBC News y cuya declaración ha sido negada por los publicistas de Depp.

Durante el juicio, Johnny Depp compartió que no tiene interés en regresar. Tal y como reseña E! News en un momento, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, le preguntó al actor: "El hecho es, Sr. Depp, que si Disney viniera a usted con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, nada en este mundo haría que volviera a trabajar con Disney en ¿la película Piratas del Caribe? ¿Correcto?

Depp respondió: "Eso es cierto, Sr. Rottenborn".

Mientras tanto, el famoso está dedicado a otras cosas. Recientemente lanzó un álbum y anunció una gira con el grupo de rock Hollywood Vampires por Alemania y Luxemburgo durante el verano de 2023.

Un jurado de Virginia dictaminó más tarde que Heard era responsable de difamar a Depp.

El jurado otorgó 10 millones de dólares a Depp en daños compensatorios y cinco millones de dólaresen daños punitivos. El juez de la corte de circuito del condado de Fairfax, Penney Azcarate, luego redujo los daños punitivos a 350,000 dólares, que es el tope estatutario o límite legal del estado, lo que hace que sus daños totales sean menos de 10.4 millones de dólares.

En cuanto a la contrademanda de Heard, el jurado otorgó a la actriz 2 millones de dólares en daños compensatorios.