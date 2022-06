Natalie Portman: “Jane está abriendo su propio camino, lo cual es muy emocionante”

Natalie Portman es una actriz, directora, productora y hasta escritora de libros infantiles que a lo largo de su carrera ha participado en varias muchas producciones que son consideradas cinematográficas y ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo un Oscar a Mejor actriz por su papel en la película “Black Swan” (2010). Aun así, lo que quizás muchos no recuerdan es que en el 2011 ella participó en “Thor”, una de las primeras películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), pero después de volver a interpretar al personaje de Jane Foster en “Thor: The Dark World” (2013) ella no había vuelto a participar en esa franquicia. Todo eso cambia ahora con “Thor: Love and Thunder”, la nueva entrega del MCU dirigida por Taika Waititi en la que Portman vuelve a encarnar a Jane Foster, quien ahora es un superhéroe con los poderes de Thor. Aquí la actriz nos habla de su experiencia al regresar al MCU y por fin interpretar a un superhéroe.

¿Qué fue lo que te atrajo inicialmente al Universo Cinematográfico de Marvel?

Estaba muy entusiasmada por trabajar “Thor” (2011) con Kenneth Branagh en una gran película de súperheroes, especialmente porque estaba inspirada en la mitología nórdica. Me pareció que alguien que viene del teatro de Shakespeare haría una versión muy interesante. Y luego Thor tomó una dirección inesperada con Taika en la dirección. Fue muy emocionante volver al mismo tipo de mundo, pero bajo un lente completamente diferente.

¿Qué recuerdas de tu trabajo en la primera película “Thor”?

Fue increíble trabajar con talentos tan grandes como Chris Hemsworth y Tom Hiddleston en los comienzos de sus personajes de Marvel. Ver a los actores antes de que los vea el mundo es algo especial e increíble, especialmente cuando se trata de actores de ese calibre. Así que eso fue maravilloso. Luego, trabajar con Kat Dennings y Stellan Skarsgård, con quienes trabajé más en la película, fue muy divertido ya que tienen una energía muy especial.

¿Qué tal fue volver a trabajar con Chris Hemsworth?

Es increíble ver el talento de Chris. Tiene una gran agilidad para moverse de escenas muy serias a la extrema comedia. Tiene un talento cómico extraordinario. Él es muy rápido mentalmente para cambiar cosas, asimilar información, reaccionar de una manera creativa y proponer ideas nuevas. Está muy comprometido con su trabajo y trabaja muchísimo, y es realmente muy impresionante verlo trabajar. Siempre tengo que recordarme a mí misma que tengo que actuar en la escena y no solamente mirar.

¿Cómo cambió tu personaje, Jane Foster, en esta película?

En películas anteriores, Jane era una científica que necesitaba ayuda y Thor la salvaba, pero en esta película ella está buscando sus propias soluciones y siguiendo su propio camino. Está luchando junto a Thor y ambos forman un equipo, pero Jane está abriendo su propio camino, lo cual es muy emocionante.

¿Qué pensaste cuando Taika Waititi te habló de la historia por primera vez?

Taika vino a mi casa a charlar porque hacía un tiempo que yo no estaba en Marvel. Cuando me explicó cómo Jane se convertiría en la Poderosa Thor, me fascinó pensar cómo sería esa experiencia. Trabajar en la película fue un desafío realmente emocionante porque hubo mucha improvisación y Taika realmente te hace trabajar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/24/una-mujer-con-un-micrófono-en-la-mano-44324700.jpg En este filme vemos el reencuentro entre Jane Foster y Thor. (© MARVEL ENTERTAINMENT 2022)

¿Cómo fue la experiencia de ser dirigida por Taika?

Siempre es muy divertido trabajar con Taika. Él es divertido en cámara y fuera de cámara. Incluso cuando no estamos filmando, siempre está tratando de hacer reír a la gente. Es realmente el alma de la fiesta, poniendo música, haciendo chistes y usando el micrófono para decir cosas graciosas mientras nos estamos preparando para la próxima toma. Tiene una energía muy linda y mantiene a todos relajados y divertidos. No sé cómo tiene energía para hacerlo, porque hace muchísimas cosas. Dirigir una película de esta escala es un trabajo enorme, pero él hace que fluya la energía de una manera creativa y divertida.

¿Fue desafiante alternar entre los momentos cómicos y serios de la película?

Creo que Taika sabe muy bien cómo reflejar la realidad de la vida, es oscuro y cómico al mismo tiempo. La mayoría del tiempo, cuando estamos en los momentos más serios y oscuros, tratamos de distraernos con humor. A veces es gracioso porque las partes más oscuras de la vida pueden ser totalmente absurdas. Taika sabe muy bien cómo hacer eso y sabe lo importante que es el humor cuando el mundo se está derrumbando. Es un equilibrio peligroso y difícil de lograr, pero de algún modo, Taika lo hace de una manera extraordinaria.

¿Qué nos puedes contar de Gorr, el Carnicero de los Dioses?

Gorr es interpretado por Christian Bale y es un villano aterrador. Da mucho, mucho miedo. Todos nosotros estábamos un poco asustados en presencia de Gorr. Él está tratando de vengarse de los dioses porque se siente traicionado por ellos.

¿Qué pensaste de la actuación de Russell Crowe en el papel de Zeus?

Fue muy divertido ver a Russell Crowe interpretar a Zeus y ver el sentido del humor tan extraordinario que tenía con el personaje. Fue genial verlo hacer bobadas. Creo que estamos muy acostumbrados a verlo en roles fuertes y heroicos, así que fue realmente gracioso verlo soltarse así.

¿Cómo fue trabajar con Tessa Thompson y tener dos súperheroínas en pantalla?

Tessa es una actriz brillante y formidable. Fue muy lindo poder trabajar con ella nuevamente. Trabajamos juntas hace unos años en “Annihilation” (2018) y fue genial ver su talento con la espada y como rey. Nos divertimos mucho mostrándonos en pantalla como hermanas en la batalla.

¿Fue extraño trabajar con Taika en el papel de Korg?

Fue muy emocionante trabajar con Korg, que es el personaje preferido de mis hijos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Eso me dio puntos en casa. Es impresionante ver a Taika entrando y saliendo del papel de director y actuando en las escenas. Se le ocurren un montón de cosas, tanto cuando está en personaje como cuando dirige.

¿Cómo te preparaste físicamente para el papel?

Fue muy divertido entrenarme, por primera vez en mi vida, para adquirir fuerza. Las mujeres, en general, entrenamos para estar lo más pequeñas posibles, de modo que fue interesante trabajar para adquirir tamaño y musculatura. Trabajé con una entrenadora sensacional, Naomi Pendergast, y también con el equipo de escenas de riesgo. A pesar de haber estado en muchas películas de acción, nunca había hecho entrenamiento de pelea. Fue muy emocionante.

En este filme por fin pudiste empuñar el martillo mágico Mjolnir, ¿cómo se sintió?

Fue genial pelear con Mjolnir. Me hizo cambiar la forma en la que me movía y la manera en la que lo tenía en la mano. Tuve un estilo de lucha muy especial porque tenía que usar el martillo.

¿Qué nos puedes decir de la camaradería en el plató?

Fue sin ninguna duda un plató divertido, feliz. Todos nos reímos un montón, nos divertimos entre nosotros y disfrutamos de la mutua compañía. Y creo que eso viene de arriba. Taika es muy gracioso, muy cálido y abierto y genuinamente le importa crear un ambiente agradable para todos.