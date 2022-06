Secuela de "Knives Out" debutará en el Festival de Toronto

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/29/ap22180595182460-033c925f.jpg

En esta imagen difundida por Lionsgate, Daniel Craig, Lakeith Stanfield y Noah Segan, de izquierda a derecha, en una escena de Knives Out. Craig volverá al interpretar al detective Benoit Blanc en Glass Onion: A Knives Out Mystery, la secuela del éxito de Rian Johnson Knives Out, que se estrenará este año en el Festival Internacional de Cine de Toronto. (AP)