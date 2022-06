Magnolia Núñez: “Quiero tener papeles que dejen un mensaje al público”

La exitosa película dominicana “Carajita” dejó en la actriz Magnolia Núñez, la experiencia de la importancia que tiene para ella ponerse la piel de personajes complejos que la reten como profesional.

El filme que ya está en cartelera en los cines del país, ha sido ganador de varios reconocimientos internacionales y obtuvo recientemente 4 premios en el Festival de Guadalajara; uno de ellos en la categoría Mejor Actriz, otorgado a Magnolia, quien tiene el rol protagónico junto a Cecile Van Welie.

“El proceso de casting con los directores fue totalmente virtual ya que estábamos en diferentes partes del mundo. Trabajé con un equipo muy profesional y directores que supieron comunicar lo que buscaban y a la vez me dieron espacio para darle vida al personaje”, expresa.

“Me interesa seguir teniendo papeles que dejen un mensaje al público” dice recondando que “Carajita” aporta temas de conciencia social y pone sobre la mesa temas difíciles de conversar.

Valora que junto al elenco, la película ha recorrido el mundo y juntos han logrado llevar el cine de República Dominicana en alto, pues las menciones y premios otorgados en diferentes festivales, demuestran que el país es una cuna importante del cine hispano y le da la oportunidad a los talentos internacionales de contribuir al cine nacional.

El proceso de aprendizaje de Magnolia inició en el teatro Latino en New York y esto la llevó a seguir estudios en la Escuela Stella Adler Acting Conservatory donde consiguió su primeros trabajos actorales en el cine independiente.

Trabajó mucho como actriz de Background lo que le enseñó cómo estar en escena en grandes producciones, además de haber laborado en series en Estados Unidos como NCIS New Orleans, Zero Zero Zero y recientemente en la película dominicana llamada Rango de Honor que está en post producción.