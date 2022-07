Dakota Johnson afirma que “fue psicótico filmar ‘50 sombras de Grey’”

La actriz estadounidense Dakota Johnson, que saltó a la fama tras protagonizar en la saga erótica “Cincuenta sombras de Grey”, se sinceró sobre cómo fue su experiencia durante la filmación de la película.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, confesó que el rodaje no fue fácil y habló sobre los rumores de su mala relación con Jamie Dornan, el coprotagonista de la adaptación cinematográfica.

“Yo firmé un contrato para hacer una versión muy diferente de la película que terminamos haciendo”, expresó.

“Era joven. Tenía 23 años. Así que fue aterrador”, añadió. Además, explicó que fue difícil para ella no escuchar ecos del acuerdo que Hitchcock usó para arruinar la carrera de su abuela. “Simplemente se convirtió en algo loco”, recordó.

Consultada si el estudio o los directores fueron el problema, la actriz dijo que hubo muchas situaciones, pero que al final todo resultó "como suponía".

“Hubo muchos desacuerdos. Nunca he podido hablar de esto sinceramente, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que finalmente hicimos y todo resultó como se suponía, pero fue complicado”, admitió.

También dijo que la autora de los libros, la escritora británica E. L. James: “Tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días y exigía que sucedieran ciertas cosas. Había partes de los libros que simplemente no funcionarían en una película, que a veces era increíblemente cursi. Siempre fue una batalla, siempre”.

Sin embargo, Johnson expresó que no se arrepiente de haber protagonizado esta trilogía.

"No. No creo que sea una cuestión de arrepentimiento. Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Habría sido como, ‘Oh, esto es psicótico’. Pero no, no me arrepiento", dijo.

En cuanto los rumores sobre que tenía una mala relación con Jamie Dornan, desmintió que no se llevaran bien y que él es como un hermano para ella.

"Nunca hubo un momento en que no nos lleváramos bien. Sé que es raro, pero él es como un hermano para mí. Lo amo tanto, tanto, tanto. Y estábamos realmente allí el uno para el otro. Teníamos que confiar realmente el uno en el otro y protegernos unos a otros", explicó.