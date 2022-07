Chris Hemsworth: “Quería hacer algo diferente en el filme”

Chris Hemsworth regresa al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) con un nuevo filme en el que otra vez encarna a Thor, pero este no es el mismo dios del trueno de siempre. Ahora el héroe intenta encontrar la paz interior cuando se presenta una nueva amenaza y tendrá que enfrentarse a ella en compañía de Jane Foster (Natalie Portman), su exnovia y la nueva Poderosa Thor. En este filme Hemsworth vuelve a colaborar con Portman y con el director y guionista Taika Waititi para dar vida a la más loca aventura del vengador de Asgard.

¿Qué te parecía la idea de hacer otra película de Thor?

Hubo muchísima presión. Realmente subimos la apuesta con “Thor: Ragnarok” (2018) y había mucha expectativa en relación a qué haríamos después. Thor es el primer personaje del MCU sobre el que se hace una cuarta película, así que yo quería hacer algo diferente. Siempre quiero hacer algo mejor con este personaje. Es extraordinario haber tenido la oportunidad de hacer otra película.

¿Te gustó trabajar otra vez con Taika Waititi?

Totalmente. Él es como un niño grande, una especie de niño genio. Tiene una imaginación sin igual. Le fascinan las ideas nuevas y se tira de cabeza en algo que lo haga reír. Con Taika no hay un solo momento aburrido y me encanta trabajar con él. Desde la primera vez que trabajamos juntos supe que teníamos algo genial. Se trata de hacer cosas nuevas y no quedarse siempre atascado en un solo carril. Nos hicimos grandes amigos y esa es una gran ventaja cuando trabajas con alguien, porque puedes hablar con libertad e ir directo al grano.

¿Esta película marca una dirección diferente para la franquicia Thor?

“Thor: Ragnarok” fue, obviamente, un cambio enorme para nosotros y movió la aguja hacia territorios diferentes. Cuando hicimos “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019) insistí muchísimo para que nos mantuviéramos en la línea con esa nueva versión de Thor. Ahora Taika y yo tuvimos la oportunidad de desarrollar eso. Natalie Portman está de vuelta y tenemos a Christian Bale, Russell Crowe y, por supuesto, a Tessa Thompson. A partir de “Thor: Ragnarok” hubo sufrimiento en el personaje, pero ahora Taika lo está llevando en la dirección de una comedia romántica, lo que creo que es muy original dentro del género de los súperheroes.

¿Cómo se siente Thor después de los sucesos de “Avengers: Endgame”?

En “Avengers: Endgame” vemos una versión bastante confundida y perdida de Thor. Está mejor al final de la película de lo que estaba al principio, pero todavía no sabe realmente quién es ni qué lugar ocupa en el universo. Por eso decide que necesita tomarse un tiempo para sí mismo.

¿Puedes explicar el regreso de Jane Foster?

Mjolnir regresa, la elige y ella se convierte en la Poderosa Thor. Jane quiere aprovechar eso al máximo y salir de aventuras y salvar a la gente. Quiere aportar su granito de arena y muy altruistamente marcha hacia adelante en esta misión con Thor y el equipo.

¿Qué tal fue reunirse con Natalie Portman en esta película?

Natalie estaba muy entusiasmada, dispuesta a cualquier tipo de colaboración y con un gran sentido del humor. Su personaje toma una dirección muy diferente, así que fue como un renacimiento. Ella estuvo más que dispuesta. Fue divertidísimo.

"‘Thor: Ragnarok’ fue, obviamente, un cambio enorme para nosotros y movió la aguja hacia territorios diferentes" Chris Hemsworth Actor “

¿Qué nos puedes decir sobre Gorr, el Carnicero de los Dioses?

Gorr es un personaje muy dramático y desquiciado, pero Christian Bale supo encontrar el epicentro en cada momento. No le puedes quitar los ojos de encima. El personaje es fascinante porque, como todos los buenos villanos, Gorr tiene cierta razón. Tal vez no hace las cosas de la mejor manera, pero en el guion hay empatía y Christian le extrajo muchas más capas y le dio más profundidad al personaje de Gorr.

¿Qué está pasando con el personaje de Tessa Thompson, Valkiria?

Cuando vemos a Valkiria por primera vez en la película, ella es el Rey del Nuevo Asgard. Pero básicamente su rol es administrativo, firmar documentos y cortar cintas, que no es lo que ella quiere hacer. En su alma ella es una guerrera y tiene unas ansias muy fuertes de volver al campo de batalla. Cuando se presenta la oportunidad, es imposible decirle que no puede venir, ella se sube a bordo. Tessa es fantástica. Hicimos varias películas juntos dentro y fuera de este mundo y me encanta trabajar con ella.

¿Qué piensas de Russell Crowe interpretando a Zeus?

Nunca me imaginé que llegaría el día en el que Russell iba a aparecer en pantalla con un aspecto similar al que tenía en “Gladiator” (2000), pero con una diferencia importante, burlándose totalmente de sí mismo. No se contuvo para nada en su interpretación. Lo admiro muchísimo.