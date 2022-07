Thor llega a las salas de cine con amor y truenos

El trueno, la aventura, el amor y exquisitas fragancias, elementos que reinan en los estrenos de esta semana

Thor: Love and Thunder

El universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) está de regreso con “Thor: Love and Thunder”, la nueva película de Thor, el dios del trueno. En este filme vemos el regreso de Chris Hemsworth como el vengador de Asgard, el primer héroe del MCU en protagonizar una cuarta película en solitario y que en este caso es dirigida por Taika Waititi, el mismo director de “Thor: Ragnarok” (2017). Aquí también presenciamos el regreso de Natalie Portman, quien participó en las primeras entregas de Thor como la científica Jane Foster. Portman no ha aparecido en una película del MCU desde “Thor: The Dark Word” (2013), pero aquí vuelve a compartir escenas con Hemsworth y ambos encabezan un elenco repleto de estrellas que incluye a Chris Pratt, Christian Bale, Tessa Thompson y Russell Crowe.

Esta película relata cómo después de los eventos de “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019), Thor (Chris Hemsworth) se encuentra viajando en el espacio buscando la paz interior, poniéndose en forma y participando en aventuras con los Guardianes de la Galaxia. Todo cambia cuando surge la amenaza de Gorr, el carnicero de dioses. Ahora, para derrotar a este villano, el dios del trueno tiene que unir fuerzas con viejos amigos y con su ex novia Jane Foster (Natalie Portman), quien se ha convertido en su propio superhéroe, la Poderosa Thor.

Para crear el guion de “Thor: Love and Thunder” se adaptaron varias historias de los cómics escritas por Jason Aaron y en las cuales introducen el personaje de Gorr, Thor pierde su martillo porque ya no se considera digno de su poder y Jane Foster se convierte en la nueva Thor. Como es la costumbre con las películas del MCU, “Thor: Love and Thunder” incluye dos escenas adicionales, una al principio de los créditos, otra al final y ambas tienen pistas de lo que se aproxima en el futuro en el próximo capítulo del universo de Marvel.

Perfumes

Esta comedia romántica, escrita y dirigida por Grégory Magen, es protagonizada por Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, Zelie Rixhon, Sergi López y William Sciortino. En este filme conoceremos la historia de Anne Walberg (Emmanuelle Devos), una estrella del mundo de los perfumes que se dedica a crear exquisitas fragancias y vende su talento a las empresas más importantes de la industria. Ella es una estrella y vive como tal, pero en su entorno solo hay una persona que se atreve a darle la cara y decirle que no cuando hay que hacerlo, Guillaume Favre (Grégory Montel), su nuevo chofer y por extraño que parezca ella no lo despide. Los mundos de Anne y su chofer chocarán y esta colisión cambiará la vida de la creadora de perfumes para siempre. Este es el segundo largometraje dirigido por Grégory Magen después de “L’air de rien” (2012). Asimismo, Emmanuelle Devos es una reconocida actriz francesa que en el 2002 ganó el premio César a mejor actriz por su papel en “Sur mes lèvres” (2001).