Director de cine dominicano nominado a premios Emmy

Luego de haber ganado el premio Silver Telly, el director cinematográfico Yaniel Paulino, ha sido nominado al Premio Emmy por su anuncio de servicio público sobre la vacuna del Covid-19, el cual estaba dirigido a las comunidades de habla hispana.

Paulino quien ha realizado cuatro audiovisuales comerciales de servicio público de COVID-19 estilo cortometraje que promueven que las comunidades se vacunen contra el virus. Los ganadores del premio se anunciarán en octubre de 2022 en un evento presencial en vivo y mediante transmisión en vivo en el sitio web de los NY Emmy.

“Me criaron para retribuir siempre a Dios, a la familia y a su comunidad. Esta experiencia ha sido muy satisfactoria y me sentiría honrado de hacer más proyectos que ayuden a la comunidad como este”. dijo el director de cine del PSA COVID-19.

De igual manera, Paulino, destacó que los ataques de pánico y ansiedad que sufrió en los primeros días de la pandemia fue lo que lo impulsó a plasmar una idea que fuera llamativa en la filmación del cortometraje.

“Cuando la pandemia estaba en su peor momento, tuve mi primer ataque de pánico y ansiedad por la salud. Sentí que el mundo se estaba desmoronando, pero mantuve la fe en que todo estaría bien. Lo cual terminó siendo un tema subyacente para estos anuncios de servicio público”, manifestó.

Dichos anuncios de Paulino fueron tan efectivos que querían que “Para los jóvenes” estuviera en inglés.

Destacando la ansiedad de los jóvenes por la vacuna y la importancia de vacunarse.

Paulino explicó que cada una de las personas en el PSA es un personaje principal en la historia que están expresando.

Yaniel Paulino es un galardonado director de fotografía y cineasta nacido en la ciudad de Nueva York, pero criado en la República Dominicana, cuyo cautivador estilo artístico muestra las bellezas más íntimas de nuestro vasto mundo a través del poder de la narración visual. Sus escenarios naturales y con poca luz recuerdan las obras maestras de Rembrandt.

Yaniel pasaba la mayor parte de su tiempo libre viendo películas. Cuantas más películas veía, más crecía su pasión por la industria del cine antes de darse cuenta, su ávido interés se transformaba en una vocación de por vida.

Dichos anuncios pueden ser vistos en el canal de Youtube de NYCHealth con los títulos "Every Shot is Essential (Spanish)", "For the Youth", "Covid 19 Vaccine| Keep Strong (español)", y "Vacuna Covid-19| Lo hice por mamá (español)".