Tras ser sentenciado a 30 años de cárcel por delitos sexuales, R. Kelly estaría comprometido con una de sus víctimas

Luego que el astro del R&B R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión por usar su estrellato para someter a jóvenes fanáticas — algunas de ellas solo niñas — a abusos sexuales sistemáticos el cantante y compositor de 55 años, se comprometió a casarse con una de sus presuntas víctimas, Joycelyn Savage, al menos eso es lo que dice en una carta al juez -y su familia dice que no tenía ni idea-.

De acuerdo con los documentos legales, obtenidos por TMZ, Joycelyn reveló el compromiso escribiendo: «Soy la prometida de Robert Kelly», en su correspondencia con el juez federal justo antes de que Kelly fuera condenado. La carta, que ella escribió pidiendo al juez una sentencia indulgente, no dice cuándo se comprometieron.

Continúa diciendo que su relación con Kelly es «increíble», señalando que él es lo mejor que le ha pasado. Afirma que él siempre se aseguró de satisfacer sus necesidades, así como «cualquier otra mujer con la que estuviera».

Gerald Griggs, un abogado de los padres de Savage, dice a TMZ … ella nunca hizo el compromiso conocido a la familia, y nunca han hablado de la posibilidad de antemano.

Griggs nos dice que le parece extraño que Savage no declarara sobre ello bajo juramento, y en su lugar lo deslizó en la carta presentada al tribunal. La familia de Savage «duda mucho» de la historia del compromiso… y está deseando volver a ponerse en contacto con ella para obtener la historia completa.

Admiten que no es raro que no se lo haga saber a sus padres – Griggs dice que no ha hablado con ellos desde que se fue para estar con Kelly.