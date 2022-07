Alfonso Rodríguez: “Hollywood ha aceptado a la República Dominicana como un destino de producción”

Con su peculiar forma de decir las cosas, Alfonso Rodríguez conversó amenamente con Diario Libre sobre el cine dominicano, la gran comunidad dominicana que reside en el estado donde actualmente se desempeña como cónsul y la acogida que le ha dado Hollywood al país, escogiéndolo como destino para grandes producciones del séptimo arte.

—¿Cómo ha asumido el cambio de cineasta y productor a ser el representante del país en la ciudad de Los Ángeles?

Yo te diría que el cambio no ha sido significativo porque yo no soy cónsul en Alemania o en París, yo soy cónsul en Los Ángeles, donde está la meca del cine. A eso fui allá, a hacer una relación directa con todas las producciones que se hacen en Los Ángeles que pudieran ser potenciales para venir aquí como destino de filmación. Obviamente uno tiene que conocer el mercado, la ciudad y la industria, para poder averiguar antes de que se decida dónde va una película que dice “jungla”, “playa”, “campo”, “cascada”, “río”, porque esas son las películas que vienen aquí.

Eso es lo que es ser cónsul en Los Ángeles, josear películas para que vengan para acá, uno queda con un buen catálogo de clientes y de relaciones para cuando boten a uno, pero yo exhorto a que el próximo cónsul sea un cineasta, que hable el mismo idioma, que conozca el presupuesto de películas, que conozca cuáles son los diferentes ITBS que se pagan aquí, cómo funciona la ley. Tiene que saber inglés y tiene que ser cineasta para eso le dé ganas y pasión.

—¿Qué representa la República Dominicana para la industria del cine de Hollywood?

Tú no te imaginas lo que Hollywood ha aceptado la República Dominicana como un destino de producción. Hay destinos de filmación que pagan más que nosotros, pero ¿qué hace que esa gente venga aquí? Hay dos cosas: playa y jungla, cuevas, escenarios exóticos. En vez de ir a Cuba vienen aquí, en vez de ir al Congo vienen aquí, pero lo más importante que ellos dicen es el personal técnico. Allá en Hollywood dicen “yo no había visto un equipo de técnicos con una sonrisa”, y que ninguno se está quejando. Ese crew que nosotros tenemos aquí, que cuando lo contratan no se quejan. Aquí hacemos las tomas con gusto, con una sonrisa y con ganas de trabajar. Eso es lo que tiene a Hollywood vuelto loco. Somos un grupo pequeño que sabemos todo lo que pasa, y cuando están maltratando a alguien eso se sabe de una vez. Eso es bíblico, cada 12 hay un podrido.

—¿Cómo ha visto la evolución del cine dominicano?

La gente, después de la pandemia, ha perdido el hábito de ir al cine, yo espero que se recobre, que la gente vuelva, porque como quiera es una actividad que la gente utilizaba mucho para salir en familia, por eso les digo a los amigos cineastas, ‘vamos a ir aprendiendo, vamos a dejar de hacer los desnudos, dejar de hacer las escenas fuertes, ya lo hicimos y aprendimos que eso no deja dinero, eso no deja premios, lo que hace es que ahuyenta a la familia. Amigos cineastas, hagamos cosas para toda la familia, dejemos esa idea de que vamos a ganar un Oscar, y que nos vamos a ganar un Cannes’, todavía estamos en pañales, tenemos que darle servicio a nuestra gente, tenemos que llenar los cines, que los cines se llenen otra vez. Eso fue lo que trajo la ley de cine.

—¿Cuál es su principal misión como cónsul en LA?

El consulado de Los Ángeles es uno de los que más visas otorga para viajar a la República Dominicana, a la gente de la Barrick Gold, a los mormones que van a predicar, mucha gente retirada que quiere venir a vivir aquí, hay mucho movimiento en el consulado, pero a eso no fue que yo fui allá. Yo fui a pasarme el primer año aprendiendo cómo se maneja un consulado, saliendo de los ladrones, había que salir de toda esa gente y recibimos gente nueva. Ahora estoy dedicado casi 100 % a la búsqueda de producciones que vengan para acá.

