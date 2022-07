Actriz dominicana Paula Ferry entra a la serie “Are You Afraid of the Dark” de Nickelodeon

Después de haber participado en seis audiciones, la actriz dominicana Paula Ferry entró a formar parte de la tercera temporada de la famosa serie de Nickelodeon, “Are You Afraid of the Dark”, conocida para Latinoamérica “¿Le temes a la oscuridad?” y la que estrenó el 30 de julio en las plataformas de Nickelodeon y Paramount+ a las 7:00 pm.

La buena noticia abarca además que la filmación se realizó en Pinewood-Indomina Studios, localizado en Juan Dolio, al este de la capital dominicana, locación que se ha convertido en un atractivo de primacía para las filmaciones cinematográficas internacionales. En el serial también participan las actrices dominicanas Sofía Reyes y Camila Issa.

Paula Ferry se inició la actuación desde los cuatro años de edad, confesó en una pasada entrevista su anhelo de ser parte de una serie de Nickelodeon, sin imaginar que los castings que hizo fueron para el famoso canal de televisión.

“Recibí un llamado de una agencia de casting para un proyecto internacional. Recuerdo que hice seis audiciones para este rol, sin saber que se trataba de un show en Nickelodeon. Me siento muy feliz porque estoy representando a mi país, filmado en mi tierra, es algo que me llena de mucho orgullo”, comentó Paula Ferry muy emocionada.

La joven actriz Paula Ferry que se graduó de actuación en The New York Conservatory For Dramatic Arts (Film & TV Program), ha labrado una carrera paso a paso, dejando huellas visibles en cada actuación que le ha tocado representar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/31/mujer-con-cabello-rosa-4c658993.jpg Paula Ferry se inició en la actuación a temprana edad. (SUMINISTRADA)

En “Are You Afraid of the Dark” interpreta al personaje de “Jodi Caroll”, quien da inicio a esta gran aventura. “Para mí ser parte de este elenco, también significó una gran aventura, sobre todo, por la buena experiencia que viví con todo el elenco y los productores de la serie”.

En esta tercera temporada trata sobre un grupo de jóvenes que disfrutan sus vacaciones en una isla y se encuentran involucrados con una historia de fantasma, que habitan en el lugar, y a medida que se desarrolla la trama van descubriendo un gran secreto que los rodea.

“Are You Afraid of the Dark” conocida en Latinoamérica “¿Le temes a la Oscuridad?”, es una serie juvenil creada por Dj MacHale y Ned Kandel, y fue retomada por Nickelodeon en 1991. La historia gira alrededor de un grupo de adolescentes, que se denominan como “La Sociedad de la medianoche”.

Paula Ferry agradeció a JT Billings (productor ejecutivo/ writer) y a Dean Israelite (director) por confiar en ella y permitirle ser parte de este gran proyecto. “Compartir con el cast fue lo más divertido, trabajar de la mano con tantos actores internacionales, como locales como mis compatriotas Sofía Reyes y Camila Issa, quienes brillan por su talento”.

Paula Ferry también externó su felicidad al observar la gran cantidad de proyectos cinematográficos de facturación internacional que se filman en República Dominicana,

“Pero además las oportunidades de trabajo, en todas las áreas, que están teniendo los dominicanos. En los últimos meses hemos visto como el país se ha convertido en la locación favorita para las grandes productoras de Hollywood”, observó.

El miércoles pasado Paula Ferry estuvo desfilando por la alfombra roja, durante el estreno de la serie “Are You Afraid of the Dark”, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, contó con el estilismo de Radhamés Espíritu, vestuario de Bride to Be, maquillaje y peinado de Anluis Miner y fotografía de Premiere.

