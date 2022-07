Celebridades del entretenimiento festejan a sus padres en su día

A propósito de la celebración hoy del Día del padre en la República Dominicana, protagonistas del mundo del entretenimiento han compartido fotografías en sus redes sociales junto a sus padres, a los que agradecen su ejemplo.



La experimentada presentadora y conductora del programa Solo Para Mujeres, Zoila Luna publicó temprano en Instagram un comentario para recordar a su fenecido padre Abraham Luna.

“Si pudiera bailar contigo, si pudiera acompañarte a la finca, si me llevaras a la gallera, si me pasearas en tu motor, si me hubieras enseñado a manejar, si me hubieras entregado el día de mi boda. Si conocieras a tus nietas, si me vieras trabajando en un mundo al que no me hubieses permitido acceso y que, guiada por tus principios, el resultado te hubiese hecho sentir muy orgulloso. Si pudieras ver a tus bisnietos. Tantos y si, papi. Pero no estás físicamente, aunque estás tan presente en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestros valores, en nuestros principios, en el homenaje diario a tu legado a través de nuestras acciones” comentó..

Agregó: Hasta el infinito llegan mi amor, mis recuerdos, mis respetos y mi agradecimiento para honrar la historia de padre que escribiste en mí, en mis hermanos y en nuestra descendencia.

Si tu viejo aún vive, disfrútalo mientras puedas, y celebra con él este día, ambos se lo merecen. Feliz día papás”.

La actriz y locutora Hony Estrella celebra el humor de su padre. “Feliz día papi. Te amamos gracias por tu sentido del humor, buena onda y enseñarnos a mantener nuestra esencia por encima de cualquier circunstancia en esta foto faltan mis otros 3 hermanos porque están fuera del país. Tengo la certeza de que pronto tendremos una imagen todos juntos”, reflexionó.

Epresentador de televisión Roberto Ángel Salcedo manifestó su admiración a su padre, el exalcalde Roberto Salcedo.

“Es un buen tipo mi viejo… Me permito felicitar, en ocasión del Día del Padre, a @robertosalcedog, a quien quiero, respeto y celebro en cada momento de mi vida. Con él, a todos aquellos que han asumido la paternidad con entrega, dedicación, responsabilidad y profundo amor. #FelízDíaDelPadre”