Muere Olivia Newton-John, la emblemática Sandy Olsson de Grease

Falleció este lunes 8 de agosto del 2022 a los 73 años, Olivia Newton-John, cantante y actriz australiana, que se hizo famosa por su papel de Sandy Olsson en la emblemática cinta Grease, película que protagonizó junto a John Travolta.

Fue su esposo, John Easterling, el que ha dado la triste noticia en un comunicado en el que se puede leer: "Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".

Hace justo tres años se supo que Olivia había sido diagnosticada nuevamente de cáncer de mama en etapa cuatro con metástasis. La actriz, que ya superó la enfermedad en 1992 y en 2013, confesó en el programa de televisión australiano 60 minutes que no sabía lo que le queda de vida. "Para mí, psicológicamente, es mejor no tener ni idea de lo que me espera o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que yo tengo", aseguraba.

Además, reconoció sentirse afortunada de seguir adelante y dijo que cada día era un regalo. A pesar de sus problemas de salud ella siempre siguió intentando recaudar fondos para la investigación y una de las iniciativas fue sacar a subasta algunas prendas personales como el look que llevó en Grease.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/08/john-travolta-con-una-playera-de-color-negro-b3f94153.jpg Olivia y John en Grease. (FUENTE EXTERNA)

A continuación, el mensaje con el que sus familiares confirmaron el deceso de la actriz y cantante.

Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil.

Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation

A Olivia le sobrevive su esposo John Easterling; hija Chloe Lattanzi; hermana Sarah Newton-John; hermano Toby Newton-John; sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall y Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira y Tasha Edelstein; y Brin y Valerie Hall.

- a través de John Easterling, esposo, Olivia Newton-John

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olivia Newton-John (@therealonj)

Leer más