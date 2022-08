Casi diez millones de personas vieron estreno de 'House of the Dragon'

Casi 10 millones de personas vieron el estreno de "House of the Dragon" el domingo por la noche, lo que convirtió al spin-off de "Game of Thrones" en el estreno de la serie más vista de HBO en la historia de la cadena.

HBO transmitió el episodio cuatro veces en la noche del estreno y también se transmitió por HBO Max. El número de audiencia solo aumentará en las próximas semanas.

Por ejemplo, el final de la serie "Game of Thrones" en mayo de 2019 fue visto en su primera noche por 19.8 millones, más que cualquier otro episodio de la serie en HBO, dijo la compañía Nielsen. HBO estima que unas 46 millones de personas en total lo han visto, cuando se tiene en cuenta el retraso de la visualización.

La anticipación por "House of the Dragon" fue evidente en la cantidad de personas que transmitían episodios antiguos de "Game of Thrones" en HBO Max, que la red alimentó al ofrecer una calidad de imagen más nítida. El promedio semanal de transmisiones en agosto es casi un 90 % superior a junio, dijo la red.

"La precuela de 'Game of Thrones' recuperó el fuego de la obra maestra original de HBO a lo grande", dijo Ashwin Navin, cofundador y director ejecutivo de la firma de investigación Samba TV. Esa compañía estimó que la serie de HBO duplicó con creces la audiencia del primer día de la nueva temporada de “Stranger Things” de Netflix este verano.

El desafío, y la oportunidad, para HBO radica en tratar de expandir "House of the Dragon" más allá de la base de fanáticos integrada, dijo Navin.

CBS fue la cadena de transmisión más popular en horario de máxima audiencia la semana pasada, con un promedio de 2.8 millones de espectadores. NBC tenía 2.7 millones, ABC tenía 2,4 millones, Fox tenía 1.9 millones, Ion Television tenía 1.04 millones, Univision tenía 1.01 millones y Telemundo tenía 810,000.

Fox News Channel lideró las redes de cable con un promedio en horario de máxima audiencia de 2.31 millones. MSNBC tenía 1.32 millones, ESPN tenía 896,000, Hallmark tenía 870.000 y HGTV tenía 866,000.

“World News Tonight” de ABC ganó la carrera de ratings de noticias nocturnas, con un promedio de 7.2 millones de espectadores la semana pasada. “Nightly News” de NBC tuvo 6,1 millones y “CBS Evening News” tuvo 4.2 millones.

Los más populares

Para la semana del 15 al 22 de agosto, los 20 programas de horario estelar más populares, sus redes y audiencia:

1. “America's Got Talent” (martes), NBC, 6.44 millones.

2. “America's Got Talent” (miércoles), NBC, 5.64 millones.

3. “60 Minutos”, CBS, 5.44 millones.

4. “Celebrity Family Feud”, ABC, 4.54 millones.

5. “Contraseña” (miércoles), NBC, 4.36 millones.

6. “La pirámide de los 100,000 dólares”, ABC, 4.1 millones.

7. “Gran Hermano” (miércoles), CBS, 4.06 millones.

8. “Los videos caseros más divertidos de Estados Unidos”, ABC, 3.98 millones.

9. “Contraseña” (martes), NBC, 3.97 millones.

10. “Gran Hermano” (domingo), CBS, 3.95 millones.

11. “FBI”, CBS, 3.57 millones.

12. “Tucker Carlson Tonight” (lunes), Fox News, 3,432 millones.

13. “Presiona tu suerte”, ABC, 3,425 millones.

14. “Gran Hermano” (jueves), CBS, 3.42 millones.

15. “Tucker Carlson Tonight” (miércoles), Fox News, 3.38 millones.

16. “La despedida de soltera”, ABC, 3,294 millones.

17. "Tucker Carlson Tonight" (martes), Fox News, 3,294 millones.

18. “El joven Sheldon”, CBS, 3,258 millones.

19. “Rueda de la fortuna de las celebridades”, ABC, 3,258 millones.

20. “FBI Internacional”, CBS, 3,245 millones.