“Nope” y “After. Amor infinito” llegan en las salas de cine

Una extraña historia de suspenso y el cuarto capítulo de un complejo relato de amor llegan a las salas de cine esta semana.

Nope

Este es el más reciente thriller escrito, producido y dirigido por Jordan Peele, que en esta ocasión dirige a un elenco compuesto por Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea y Keith David. Aquí veremos cómo en el árido y accidentado Valle de Santa Clarita los hermanos OJ Haywood (Daniel Kaluuya) y Emerald Haywood (Keke Palmer) han heredado un rancho de caballos de su padre, Otis Haywood Sr. (Keith David). Todo se complica cuando los hermanos empiezan a observar fenómenos inexplicables en su vasto rancho.

After. Amor infinito

Basada en las novelas de Anna Todd, este filme dirigido por Castille Landon es la cuarta parte de la serie After. La relación de Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) ha pasado por muchas dificultades que han fortalecido su amor, pero cuando la verdad sobre sus familias sale a la luz, ambos descubren que no son tan diferentes como pensaban. Tessa ya no es esa dulce y amable chica que llegó a la universidad y ahora ella deberá plantearse si debe salvar su relación con él o si ha llegado el momento de pensar solo en ella.