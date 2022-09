Chris Rock arremete contra Will Smith: “Ese imbécil me golpeó por una broma estúpida"

En la última gala de los Oscar, el pasado 27 de marzo, Will Smith reaccionó de forma violenta a un chiste de Crhis Rock sobre la calvicie de su mujer, Jada Pinkett Smith. ( FUENTE EXTERNA )

Al parecer Crhis Rock aún no puede perdonar Will Smith. Tras las disculpas que ha hecho el actor al comediante, luego que este fue golpeado por él por un chiste sobre el look de su esposa, Jada Pincket Smith, el humorista aremetió nuevamente contra su examigo.

Fue en el marco de su tour por Inglaterra junto a Dave Chappelle, Rock se refirió a Smith y lanzó un comentario muy severo. En el transcurso de su show de stand up y ante un auditorio repleto, el comediante aseguró: “Ese imbécil me golpeó por una broma estúpida. Fue uno de los chistes más amables que hice en mi vida”.

“Will se disfrazó de alguien perfecto durante 30 años y, de golpe, se arrancó la máscara y nos mostró que es igual de desagradable que el resto de todos nosotros. Y más allá de las consecuencias de lo que hizo, solo espero que no vuelva a ponerse esa máscara y deje a su verdadero rostro respirar”, agregó Chapelle.

Como reseña el medio estadounidense "El Diario de Nueva York", esta no es la primera vez que el humorista se refiere al protagonista de ‘I Am Legend’. Luego de que Smith subiera un video pidiendo disculpas por lo sucedido, Rock aprovechó uno de sus shows para responderle, y subrayó: “Todo el mundo intenta ser una maldita víctima. Y si todo el mundo dice ser víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas (…). Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”.

En la última gala de los Oscar, el pasado 27 de marzo, Smith reaccionó de forma violenta a un chiste de Rock sobre la calvicie de su mujer, Jada Pinkett Smith, que le hizo levantarse de su asiento, subir al escenario del Dolby Theater y abofetear en directo a Rock.

El comediante había salido para presentar el premio al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Pinkett Smith, quien había reconocido públicamente que sufre alopecia, comparándola con la Teniente G.I. Jane, papel interpretado por Demi Moore en la película “Hasta el límite” (1997) de Ridley Scott.