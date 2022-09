DGCINE y National Film and Television School convocan al taller “Drama production management”

La Dirección General de Cine (DGCINE) y National Film and Television School (NFTS), una prestigiosa escuela de cine y televisión del Reino Unido, convocan al taller “Drama Production Management.” Esta capacitación está dirigida a jóvenes y egresados que laboren en el departamento de producción en la industria cinematográfica y audiovisual.

La convocatoria estará abierta hasta el 23 de septiembre y se llevará a cabo del 8 de octubre al 3 de diciembre 2022, de manera virtual.

Los participantes aprenderán cómo desglosar y calendarizar un guion. Conocerán los roles, funciones y responsabilidades de un gerente de producción; así como también el diseño de un presupuesto. De igual manera, analizarán el trabajo administrativo de producción y posproducción.

El programa educativo admitirá 15 participantes. Estos recibirán la orientación de Addie Orfila, profesional británica quien tiene más de 25 años de experiencia dentro del campo de la gerencia de producción y asistencia de dirección. Se ha destacado por su trabajo en grandes series dramáticas del Reino Unido, como Hollyoaks y Coronation Street.

National Film and Television School (NFTS) se destaca por su gran cantidad de exitosos egresados, algunos merecedores de Oscars como el animador Nick Park (creador de Wallace & Gromit) y cinematógrafo Roger Deakins (Skyfall, Blade Runner, Shawshank). De igual manera cuentan con aclamados directores Lynne Ramsay (You Were Never Really Here, We Need to Talk About Kevin) y David Yates (Harry Potter y serie de Fantastic Beasts).

La capacitación será impartida en inglés y se llevará a cabo 7 sábados, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. (hora dominicana).

Requisitos

Curriculum vitae en inglés

Carta de motivación escrita en inglés

Llenar formulario en línea.

Remitir documentos a mbenzo@dgcine.gob.do en formato PDF o Word.

No se aceptarán enlaces de descarga.

Cierra la convocatoria 23 de septiembre.