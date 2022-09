George Clooney y Julia Roberts regresan con el estreno de un nuevo filme

Julia Roberts y George Clooney protagonizan la comedia Ticket to Paradise. ( VINCE VALITUTTI / UNIVERSAL PICT - © 2022 UNIVERSAL STUDIOS. )

Los estrenos de la semana no solo incluyen películas pertenecientes a distintos géneros cinematográficos, sino que también vemos el regreso de dos grandes estrellas: George Clooney y Julia Roberts.

Ticket to Paradise

En esta nueva comedia protagonizada por George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever y Billie Lourd, veremos a Wren Butler (Lourd), una recién graduada de la Universidad de Chicago que acompaña a su mejor amiga Lily (Dever) a una excursión de postgrado a Bali. La abrupta decisión de Lily de casarse con un local balinés hace que sus padres divorciados, David (Clooney) y Georgia (Roberts), intenten evitar que su hija repita el error que ellos cometieron hace 25 años. Este filme fue escrito y dirigido por Ol Parker, cineasta inglés mejor conocido por dirigir películas como “Mamma Mia! Here We Go Again” (2018).

See How They Run

Este filme repleto de comedia e intriga cuenta con un elenco estelar que incluye a Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Adrien Brody, Ruth Wilson, David Oyelowo, Harris Dickinson y Sian Clifford. Esta historia inicia en el West End de Londres de la década de 1950, cuando los planes para filmar una versión cinematográfica de una obra de gran éxito se interrumpen abruptamente después de que un miembro importante del equipo de producción es asesinado. Cuando el inspector Stoppard (Sam Rockwell) y la agente Stalker (Saoirse Ronan) se hacen cargo del caso, se ven envueltos en un desconcertante misterio.

Orphan: First Kill

Este filme de terror psicológico es una precuela de “Orphan” (2009) y está protagonizado por Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland y Stephanie Sy. Después de orquestar una fuga brillante de un centro psiquiátrico de Estonia, Lena (Isabelle Fuhrman) viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por Esther, la hija desaparecida de una familia adinerada. Sin embargo, gracias a un giro inesperado, ella se enfrenta a una madre que protegerá a su familia de la chica asesina a toda costa. En ambas películas Isabelle Fuhrman encarna el personaje de Esther y es el único miembro del elenco del filme original que regresa.

God’s Country

Esta película es la ópera prima del director Julian Higgins, protagonizada por Thandiwe Newton, Tanaya Beatty, Jefferson White y Jeremy Bobb. Este thriller nos muestra cómo Sandra Guidry (Thandiwe Newton), una simple profesora universitaria, se tiene que enfrentar a dos cazadores que ha descubierto invadiendo su propiedad. Ahora Sandra se ve envuelta en una creciente batalla de voluntades con consecuencias catastróficas. El guion de este filme fue escrito por Higgins junto a Shaye Ogbonna, pero la historia en sí está basada en un cuento corto escrito por el aclamado autor James Lee Burke.