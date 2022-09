El Dominican Film Showcase reconoce a Eduardo Palmer y Leticia Tonos

Concluyó con éxito en Miami, Estados Unidos, la VI Dominican Film Showcase en el Teatro Manuel Artime con la colaboración del Festival de Cine Global de Santo Domingo, lugar donde fueron reconocidos don Eduardo Palmer, uno de los precursores del cine en la República Dominicana, y la cineasta Leticia Tonos por su película “Mis 500 locos”.

Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo, al ponderar la iniciativa de reconocer la trayectoria y aportes de Eduardo Palmer, a quien conoció gracias al también cineasta René Fortunato, dijo que “cuando naces en un país muchas veces te consideran de otro, este es el caso gracias a un amigo querido René Fortunato, que me preguntó ¿"Tú no sabes quién es Eduardo Palmer”? A lo que respondo, claro, ¿y porque tú nunca lo has reconocido? Pues hoy lo reconocemos, Eduardo Palmer”, manifestó Omar de la Cruz.

Eduardo Palmer, al recibir la distinción, expresó gratitud a los organizadores. “Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al señor Omar de la Cruz por haberme invitado tan gentilmente para otorgarme este reconocimiento. Yo tengo unos 91 años, llegué a Santo Domingo hace 60 años. En 1963 fundé la productora Fílmica Dominicana. Instalé equipo de revelado, cámaras de estudio, salones de edición, un laboratorio completo, e invité a técnicos extranjeros que vinieran y les dieran cursos a los jóvenes técnicos dominicanos. Estoy hablando de los años 1963, 1964 y 1965, y de ahí en adelante. Entre estos jóvenes dominicanos estaban Claudio Chea, Ricardo Thorman, Máximo Pou, o Manuel Báez”, comentó Palmer.

Eduardo Palmer nació en La Habana. Se graduó de abogado. Es escritor y documentó la guerra de abril de 1965 que se produjo en el país. Su aporte a la cinematografía dominicana es extensa y contribuyó a la formación de profesionales en el cine.

Películas participantes

La jornada fue inaugurada con la película “Mis 500 locos” de Leticia Tonos, pero también incluyó la proyección de las películas “La Rasante”, producida y dirigida por el galardonado cineasta Hans García, cuya proyección se realizó en el Valencia College, de Orlando. Posteriormente fue presentada en el Teatro Ritz Ybor de Tampa, donde el lugar estuvo completamente lleno, continuando en el Hodges University, de Fort Myers, y cerró con una exhibición el Cinema Paradiso de Hollywood.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/19/un-grupo-de-personas-en-un-escenario-6302ffd8.jpeg Parte del público que asistió a la proyección en Tampa, Florida. (FUENTE EXTERNA)

Personalidades

En la apertura estuvieron presentes, además del expresidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, la gloria del béisbol Juan Marichal, los cineastas Hans García e Ingrid Cruz, la productora Kirsis Acevedo, Amada Vargas, miembro del Comité Organizador de la muestra, y José Záiter, Soulangel Santana y Luis Cheas, director ejecutivo, subdirectora y director financiero respectivamente de GFDD/Funglode en la Florida.