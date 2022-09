Reseña: Así fue el esperado regreso de las brujas de Salem tras casi tres décadas

La nostalgia por “Hocus Pocus” siempre ha sido un misterio para mí. No hay nada nuevo en que a los niños les gusten las películas mediocres y lleven esa debilidad a la edad adulta, pero yo estaba en el grupo demográfico correcto cuando salió "Hocus Pocus" en el verano de 1993 (9 años, acercándome al tercer grado) y recuerdo que estaba bien .

Esto no es un testimonio de mi gusto en ese momento, cuando pensaba que "Grease 2" era una de las mejores películas de la historia, pero más bien indicaba la innegable medianía de "Hocus Pocus". No creo que haya sido solo yo, tampoco.

Además de “Amok! ¡Loco! ¡Loco!" entrando en nuestra lengua vernácula, no era una película que ninguno de mis compañeros estuviera ansioso por ver de nuevo. Y, sin embargo, para mi desconcierto, "Hocus Pocus" se convirtió en algo a lo largo de los años. Mi mejor conjetura es que fue una combinación de su implacable disponibilidad cruzada con la falta de contenido de Halloween con clasificación PG.

Además, está el factor de introducción al campamento de Parker, Bette Midler y Kathy Najimy como hermanas cantantes empeñadas en comerse a los niños para preservar su juventud.

De todos modos, una secuela directa a Disney+ hecha 30 años después parecía un esfuerzo cínico en el mejor de los casos. Así que fue una agradable sorpresa descubrir que “Hocus Pocus 2” es bastante divertido.

Ambientada en un Salem similar a Stars Hollow, es la película perfecta de Disney+: entretenimiento apropiado para la temporada que, durante al menos una noche, puede salvar a una familia de la perdición del desplazamiento y la indecisión sin fin.

Con un guión animado e ingenioso de Jen D'Angelo, "Hocus Pocus 2" encuentra a las hermanas Sanderson Winifred (Midler), Sarah (Parker) y Mary (Najimy) desatadas en su ciudad actual una vez más.

Esta vez son unas adolescentes curiosas por el aquelarre, Becca (Whitney Peak) e Izzy (Belissa Escobedo), quienes accidentalmente las resucitan y luego intentan burlarlas donde pueden, lo que lleva a una secuencia divertida en una farmacia en la que los siempre vanidosos Sanderson prueban los sueros en el pasillo de belleza. Midler, Parker y Najimy están una vez más listos para animar a la audiencia (ya veces a nadie más que a ellos mismos) con hechizos, canciones y bailes.

Pero son solo una parte de este brebaje extrañamente divertido, con personajes adolescentes completos y un elenco cómico muy fuerte que incluye a Sam Richardson, como el dueño de la tienda de ocultismo local; Tony Hale, como alcalde y reverendo de la era de los juicios de brujas; y Doug Jones como un “buen zombi”. Hannah Waddingham de "Ted Lasso" también tiene un cameo demasiado corto como otra bruja.

RELACIONADAS

Se debe hacer una mención especial a los tres actores que interpretan a las jóvenes hermanas Sanderson, Taylor Henderson como Winifred, Nina Kitchen como Mary y Juju Journey Brener como Sarah, quienes hacen un trabajo encantador al encarnar a sus contrapartes adultas en una breve historia de origen.

Pero el corazón de la película son las adolescentes, que tienen sus propios problemas además de evitar que las hermanas Sanderson se vuelvan todopoderosas: Becca e Izzy están lidiando con una vida en la que su tercera, Cassie (Lilia Buckingham), ha centrado su atención. lejos de su brujería amateur y de su novio deportista. Peak, quien interpretó a la hija de Idris Elba en "Molly's Game", se destaca.

Dirigida por Anne Fletcher, "Hocus Pocus 2" es fácil, aunque para cuando todo el pueblo empiece a bailar "One Way or Another", es posible que estés listo para que la película llegue a su destino. Aún así, es un paseo lo suficientemente divertido para una noche de otoño.

"Hocus Pocus 2", un lanzamiento de Disney+ que se transmite el viernes, está calificado como PG por la Motion Picture Association por "acción, algo de lenguaje, humor macabro/sugerente". Duración: 104 minutos. dos y media estrellas de cuatro.