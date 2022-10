“La Encomienda” y “Amsterdam” llegan a las salas de cine

Esta semana llegan a las salas de cine varias producciones internacionales y una nacional. Asimismo, estas producciones abarcan varios géneros cinematográficos, desde el suspenso hasta el documental.

La Encomienda

“La Encomienda” es una producción filmada casi en su totalidad en el tanque de agua de Pinewood Studios República Dominicana y que también fue dirigida por el cineasta argentino Pablo Giorgelli y protagonizada por Ettore D’Alessandro, Henry Shaq Montero y Marcelo Subiotto. En este filme vemos la historia de Pietro (Ettore D’Alessandro), un marinero italiano que sobrevive el naufragio de su barca. Abordo de un pedazo de madera, él prueba su suerte en búsqueda de tierra firme, pero se encuentra con alguien de sumo valor: uno de los rehenes que la embarcación llevaba a bordo para el tráfico humano.

Amsterdam

Esta película basada en hechos reales fue escrita y dirigida por David O. Russell y cuenta con un elenco estelar que inclue a figuras como Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Andrea Riseborough, Mike Myers, Michael Shannon, Rami Malek, Timothy Olyphant, Robert De Niro. Ambientado en los años 30, este filme sigue la historia de tres amigos (un médico, una enfermera y un abogado) que son testigos de un asesinato. Cuando ellos se convierten en sospechosos también descubren una de las tramas secretas más escandalosas de la historia de Estados Unidos y que revolucionó a ese país.

Last seen alive

Este filme fue dirigido por Brian Goodman, escrito por Marc Frydman y protagonizado por Gerard Butler, Jaimie Alexander, Dani Deetté, Robert Walker Branchaud, David Kallaway y Matthew R. Staley. “Last seen alive” cuenta la historia de Will Spann (Butler), un hombre que conduce a Lisa (Alexander), su futura exesposa, a casa de sus padres cuando ella desaparece misteriosamente sin dejar rastro durante una parada en una gasolinera. Cuando la policía y la familia de Lisa empiezan a sospechar de él, a Will le queda poco tiempo para tratar de salvar a su esposa y descubrir qué fue lo que ocurrió.

La República de la Pelota

Este documental de dos partes es la producción cinematográfica más reciente del cineasta José María Cabral y a través de él explora por qué la República Dominicana es el mayor exportador de peloteros profesionales en el mundo. A lo largo del documental se hace un recorrido por cada región del país para mostrar el tipo de béisbol que se juega en cada uno, además comparte un vistazo a la vida de jóvenes peloteros que intentan llegar a las Grandes Ligas en Estados Unidos. Asimismo, esta historia es narrada por los exjugadores de Grandes Ligas Carlos Peña y Plácido Polanco y el guion fue escrito por Miguel Yarull.