“Bantú Mama”, la película que muestra una cara distinta del cine dominicano

La película “Bantú Mama”, del joven cineasta dominicano Iván Herrera, se estrena este jueves en Fine Arts Novo Centro, luego de recibir reconocimientos internacionales, siendo el más reciente su elección para representar al país en los premios Óscar, donde competirá en el apartado de largometraje internacional.

Su experiencia en producciones cinematográficas anteriores le valió para ofertar, junto a la actriz Clarisse Albrecht, quien además es su esposa, un largometraje de gran factura cinematográfica.

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre, Iván Herrera recordó que el rodaje de la película inició en el 2019, y hoy será comercializada internacionalmente por la prestigiosa empresa ARRAY, de Ava DuVernay.

“Lo primero que debemos resaltar es que esta es una película de bajo costo en comparación con los presupuestos que se manejan en el cine dominicano, y estamos hablando de menos de 40 millones de pesos. El estándar es entre 60, 70 y 100 millones de pesos”, explicó el cineasta.

La mejor no es la más cara

El presupuesto evidencia que la mejor película no necesariamente es la que cuenta con mayor inversión, lo que le ha dado una grata satisfacción.

“Está demostrado, en esta producción, que no hay que tener la mayor cantidad de dinero para hacer una película con los resultados que hemos logrado. Ese era un mensaje que nosotros queríamos transmitir por el gran despliegue de dinero que hay en la industria de cine dominicano, con resultados un poco pobres”, comentó Herrera.

Recordó que “Bantú Mama”, cuya producción es de Herrera, Albrech, Nicolás LaMadrid y Franmiris Lombert, tuvo su estreno mundial en el SXSW Film Festival de 2021. Se presentó en el BFI London Film Festival y Urbanworld. Siendo galardonada en el Festival Internacional de Cine de Durban, Festival de Cine Latino e Ibérico en Yale, 47/Festival de Huelva, Festival de Cine Fine Arts, Nova Frontier Film Festival y Quibdó África Film Festival.

“Nuestra película se convirtió en la primera producción dominicana en ser aceptada en el SXSW Film Festival de 2021 que se realizó en Austin, Texas, Estados Unidos. Allí fue el estreno mundial, en ese escenario multidisciplinario, que incluye un festival de música. Muchos soñamos con estar allí y ha sido muy importante para llegar a otros escenarios internacionales con excelente reseñas”, comentó.

En ese momento, la famosa cineasta, actriz y productora norteamericana Ava Duvernay (ganó el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Sundace en 2012), se interesó por la película dominicana y, a partir de ahí, comienza el proceso de negociación que finalizó con un acuerdo para su distribución internacional, lo que los convierte en los pioneros junto a la empresa que dirige Duvernay.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/12/chris-hughton-con-una-camisa-azul-0b5e8ed7.jpg Iván Herrera celebra que su película represente al país en la competencia por la carrera para ser nominada al Oscars. (FUENTE EXTERNA.)

"Estamos muy contentos de poder representar al país en los premios Óscar. Vamos con una película que ha sido reconocida y con la fe para lograr la nominación" Iván Herrera Cineasta “

Debut en dominicana

La noche de este jueves Fine Arts Novo Centro estrenará el drama protagonizado por Clarisse Albrech (su esposa).

También actúan Donis Taveras, Scarlet Reyes, Euris Javiel y Arturo Pérez.

“Bantú Mama” es una historia que escribió junto a Clarisse. “Esta es una película muy íntima. Se inicia desde que ambos se conocieron, se vio reflejado en los personajes luego de la experiencia que ella vivió con su familia en África. Comenzamos a escribir para compartir el reconocimiento a nuestros antepasados, se creó el personaje que llega a la República Dominicana y se ve envuelto en una situación legal, se escapa de las autoridades al lanzarse al río Ozama, siendo rescatada por unos huérfanos en Capotillo, de los que, luego, se convierte en su madre. Bantú Mama es una mujer francesa de ascendencia africana que experimenta un cambio inimaginable en su destino”.

Invitó al público a disfrutar de la película porque lleva un mensaje positivo, sin abordar la tradicional temática de la violencia física y verbal que han explotado muchos de los barrios marginados de Santo Domingo.

Los menores de edad que acompañan a la protagonista fueron seleccionados a través de Ángeles de la Cultura. “Mi amigo Pepe Sierra estaba dando clase de actuación, le manifestamos el interés, nos llevó al Dique, allí encontramos a esos niños, no solamente por su realidad, sino dándole la oportunidad para estar en una película, lo cual le impactó positivamente”.

Aclaró que no fuero al barrio a representar la pobreza. “El barrio está fotografiado de forma muy artística, de hecho, recibimos premios a la mejor fotografía en varios festivales. No hay armas, no hay tiros, no hay sangre”.

La película comenzó a filmarse en Francia en 2019, posteriormente rodaron en Capotillo y filmaron sus últimas escenas en Senegal. Terminaron a finales de febrero, tiempo después el país se cerró por la pandemia provocada por la Covid-19.

Premios Oscars

Al referirse a la elección para competir a los premios Oscars de 2023 en la categoría de Mejor Película Internacional, Iván Herrera va confiado.

“Estamos muy contentos. La República Dominicana se ha ganado un espacio en Hollywood como destino para rodar y nos presenta una coyuntura importante. Vamos con una película que ha sido reconocida y con la fe para lograr la nominación. Al final es una puerta de avance para el país como marca”.

Aseguró que estar en una competencia tan importante como los premios Oscar le impacta positivamente. “Me hace sentir no solamente el orgullo de que un grupo de amigos puede hacer cine que trascienda, pero también dejar el mensaje a otros que quizás se ven trancados para realizar una película”, comentó.

Monopolio en RD

Iván Herrera no se adentró en polémica, pero sí reconoció que los fondos para producir una película están siendo monopolizado. No es el primer cineasta que tiene el valor de decirlo públicamente, pero eso no le quitó impulso para lograr su meta con Bantú Mama.

“La forma de encontrar los fondos está un poco monopolizada y hay muchas voces que no se pueden escuchar. En nuestro caso, la inversión entró diferida, casi un año después de terminarla. La hicimos con recursos propios, con ayudas de amigos. Si nos vamos al estudio de cómo se hizo, podrás entender que otros también la pueden hacer, es tener las ganas. Yo tenía permiso de rodaje de la Dirección General de Cine y tenía durante un año para costear la película, pero el rodaje fue con recursos propios”, reflexionó.