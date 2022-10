“Black Adam” llega para conquistar el cine de superhéroes

Esta semana vemos como un antihéroe llega para dominar las salas de cine en “Black Adam” y también se podrá disfrutar de un aclamado drama francés, “Both Sides of the Blade”.

Black Adam

Dirigida por Jaume Collet-Serra y protagonizada por Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Viola Davis y Aldis Hodge, “Black Adam” es la película más reciente que está basada en un personaje de las historietas de DC Comics, pero en este caso se trata de un poderoso antihéroe. En este filme vemos como alrededor de cinco mil años después de que los dioses egipcios le otorgaran increíbles poderes y que poco tiempo después también lo encarcelaran, Black Adam (Dwayne Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar lo que considera que es justicia en el mundo moderno. Esto atrae la atención de la Sociedad de la Justicia de América, quienes intentan enseñarle a Adam a ser un héroe para que se una a ellos en la batalla contra una maligna y poderosa fuerza. Originalmente el personaje de Black Adam iba a aparecer por primera vez en el filme “Shazam!” (2019), pero más tarde se reveló que, en cambio, debutará en su propia película, la cual se ha convertido en la undécima película creada para el Universo extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés).

Both Sides of the Blade

En este drama francés dirigido por Claire Denis y protagonizado por Juliette Binoche, Vincent Lindon y Grégoire Colin, vemos la historia de un triángulo amoroso que surge cuando Sara (Juliette Binoche) queda atrapada entre dos hombres, Jean (Vincent Lindon), su pareja de mucho tiempo y su mejor amigo François (Grégoire Colin), quien también es el ex amante que ella abandonó años atrás. Esta película es la ópera prima de la actriz Hana Magimel, hija de Juliette Binoche y Benoît Magimel. “Both Sides of the Blade” se estrenó durante la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián.