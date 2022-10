Zoe Saldaña dice que Jerry Bruckheimer se disculpó por su mala experiencia en “Piratas del Caribe”

En el 2003 se estrenó “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”, película de aventuras protagonizada por Johnny Depp que fue un éxito con la crítica, recaudó 654 millones de dólares en todo el mundo y la primera entrega de una popular franquicia.

Entre los miembros del elenco de este filme estaba Zoe Saldaña interpretando a Anamaria, uno de sus primeros papeles en una gran producción de Hollywood. Desde entonces Saldaña se ha involucrado con otras importantes franquicias como “Avatar” y “Guardians of the Galaxy”, pero no ha regresado a la saga de los piratas debido a lo desagradable que fue la experiencia de esa filmación

"Fue mi primera exposición a una gran mega película de Hollywood, donde había tantos actores, tantos productores y tantos miembros del equipo", explicó la actriz dominicana en una entrevista para EW. "Me fui sin tener una buena experiencia en general. Sentí que estaba perdida en las trincheras por mucho tiempo y simplemente no sentí que eso estuviera bien".

Por este motivo, la actriz dominicana no ha participado en ninguna de las otras entregas de la franquicia, pero durante la entrevista reveló que años después Jerry Bruckheimer, el productor de esa película, se disculpó por la mala experiencia que tuvo.

"Años después, pude reunirme con Jerry Bruckheimer, quien se disculpó por esa experiencia porque realmente quiere que todos tengan una buena experiencia en sus proyectos", expresó Zoe. "Eso realmente me conmovió: el hecho de que recordara que lo había mencionado durante la prensa, supongo, o en un compromiso que había hecho años antes y que se sintió obligado a mencionarlo y asumir la responsabilidad".