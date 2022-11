“Jonás” primer proyecto cinematográfico que une a República Dominicana y Marruecos

El actor y productor de cine Jalsen Santana se encuentra actualmente filmando en el país la película “Jonás”, proyecto cinematográfico que une por primera vez a República Dominicana y Marrueco. A través de la Dirección General de cine (DGCINE) y la embajada dominicana en Marruecos, se acordaron y recibieron todos los permisos de la Comisión de Cine de Marruecos para realizar próximamente una parte importante del rodaje en este emblemático destino, con un equipo de producción mixto entre los dos países.

La primera parte de la filmación se realiza actualmente en Pedernales (Cabo Rojo), donde el equipo tiene varias semanas filmando bajo la dirección de Josías Domínguez y el resto de la filmación se realizará en Marruecos. La película en sí contará desde una perspectiva distinta el popular pasaje bíblico, ubicando la historia en la actualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/02/jimmy-jean-louis-y-otro-en-el-desierto-7c961707.jpg La primera parte de la filmación de "Jonás" se realiza actualmente en Pedernales (Cabo Rojo). (FUENTE EXTERNA)

Dentro del elenco ya confirmado para esta producción ya se incluyen actores de importante trayectoria de ambos países como Somaya Taoufiki, Ayoub El Hilali, Kaabil Sekali, Brashell Santos y Gerardo “El Cuervo” Mercedes, con Jalsen Santana interpretando el papel protagónico de Jonás. Además, este filme contará con la participación del destacado actor Jimmy Jean-Louis, quien es mundialmente conocido su amplia trayectoria en Hollywood en películas como "Tears of the Sun" (Dir: Antoine Fuqua), "Monster-in-Law" (Dir: Robert Luketic), "Joy" (Dir: David O Russell) y por ser parte del cast regular de la serie "Claws" de TNT.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/02/jimmy-jean-louis-y-otro-posando-para-una-foto-5a92abb3.jpg La película en sí contará desde una perspectiva distinta el popular pasaje bíblico. (FUENTE EXTERNA)

“Pienso que este es uno de los mayores retos que me he propuesto hasta la fecha. Es un salto bastante alto, porque tener actores con diferentes idiomas en el set, entender otras culturas, me compromete mucho más a buscar un resultado que supere lo realizado antes en la gran pantalla”, dijo Santana sobre el reto de este nuevo rol, tanto como actor principal del filme, así como productor.

El equipo de Menos es más producciones cuenta con la producción de línea y gestión de Leticia Brea, quien junto a decenas de profesionales de la industria establecen con su propuesta e innovación un sello de calidad en la gran pantalla.