Frank Perozo: “Cada película que tengo que dirigir es un reto nuevo”

Frank Perozo continúa desarrollando su carrera en el cine como director. En este momento trabaja en la segunda entrega de “Colao 2”, una producción cinematográfica de Caribbean Cinemas protagonizada por Manny Pérez, Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Nashla Bogaert.

Filmada en la capital y en Jarabacoa, la película se estrenará el próximo año. Su rodaje era incierto porque no habían establecido la fecha para su filmación.

“Lo importante era saber que íbamos a hacer la segunda parte, pero junto a los ejecutivos de Caribbean Cinemas, Gregory Quinn y Zumaya Cordero, nos pusimos de acuerdo, tras ponderar la acogida que tuvimos con las presentaciones de ‘Colao”, y se tomó la decisión de hacerla”, reflexionó Perozo en una entrevista con Diario Libre.

Uno de los retos que afrontaron, luego de establecer que la película iría, fue el libreto, cuya responsabilidad es de Miguel Alcántara y Kendy Yanoreth, los que, a su entender, realizaron una excelente labor.

“Cuando lo leímos sentíamos que teníamos una historia superior a la primera, esta es más profunda, aborda una temática distinta. Contamos con la participación de cuatro personajes que abordan los conflictos matrimoniales y allí veremos si el amor los vence”, afirmó.

El 90% de la película se filmó en Jarabacoa, el restante se hizo en Pedro Brand, Sierra Prieta, entre otras locaciones, todo en el marco del aroma del café.

“Colao 2” tiene como director fotográfico a Francis Adames.

Un nuevo rol

Frank Perozo comenzó su viaje en la actuación junto al cineasta Alfonso Rodríguez, con acertados personajes para la televisión, así como en sus películas, que lo acreditaron por la calidad de su desempeño.

En esta etapa de su vida desarrolla su labor como director, lo que representa un crecimiento.

“Cada película que tengo que dirigir es un reto nuevo. No te niego que me da el mismo susto de la primera (Colao), pero me siento con más herramientas con el equipo que me acompaña en cada producción”, aseguró.

Consideró que el ambiente de trabajo le da confianza para abordar las historias. “Me siento más confiado y eso me hace trabajar más porque uno no puede confiarse, ya que eso termina acomodando a uno. Siempre quiero sentirme que estoy aprendiendo en el marco de un proceso de innovación. En cada película que hago tengo que demostrar en el mercado que puedo seguir como director, pero no te lo niego, prefiero actuar, aunque me siento muy bien con lo que estoy haciendo”, sostuvo.

Frank Perozo trabajó en la filmación de “Colao 2” con más de 200 personas, pero afirma que eso no significó problema alguno porque cuenta con un buen personal de apoyo. La película está en fase de postproducción y será estrenada en diciembre del próximo año.

La gerencia es importante, pero a eso le agrega el hecho de que cada quien sabe lo que le toca asumir.

Perspectiva

El actor y director anticipó que está trabajando en un guión para una película que tendrá un sello personal, pero aún no sabe si actuará y dirigirá.

“Es una historia personal, es un proyecto para el que me he preparado y ver si lo podemos hacer en 2024”.

Frank Perozo instó a los cineastas a continuar trabajando en la innovación porque el público cada vez está más exigente.

“Después de la pandemia, el público se acostumbró a estar en su casa, motivar a las personas para que vayan a las salas de cine requiere de un doble esfuerzo porque el espectador hace comparaciones con lo que están acostumbrados a ver en las plataformas streaming”, indicó.

Evidenció que los canales streaming como Netflix, Apple o Amazon Prime Video, incentivan a la industria cinematográfica a reinventarse para continuar en la batalla por el público.

“La competencia siempre existe. Por ejemplo, es imposible enfrentar a una película de 100 millones de dólares de Hollywood porque tienen otros mercados, pero uno va entrando en esos mercados y tomando ideas de esas grandes producciones para adaptarlas aquí”.

Perozo dijo que el cine dominicano marcha por buen camino gracias a la legislación que incentiva su desarrollo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/zumaya-cordero-presidente-luis-abinader-frank-perozo-gregory-quinn.jpg Zumaya Cordero, Presidente Luis Abinader, Frank Perozo, Gregory Quinn en el sete de "Colao 2". (SUMINISTRADA)

Agradecido de Luis Abinader

Hace pocas semanas, y pasada la una de la madrugada, el presidente Luis Abinader llegó al set de filmación de “Colao 2”, acción que constituyó un respaldo al cine dominicano.

“Los ejecutivos de Caribbean Cinemas, así como Raymond Pozo y Miguel Céspedes lo invitaron. Él nunca había ido a un set de una película amparada en la Ley de cine. Ningún otro presidente lo había hecho y eso es un espaldarazo que nos da el Gobierno”.

En la conversación con el mandatario, Frank Perozo le agradeció su gesto y recordó que más de 21 mil personas anualmente se benefician de manera directa de la industria cinematográfica local.

“Él está muy consciente del aporte de las películas y lo vital que es para vengan producciones extranjeras al país con el artículo 39, por el aporte a la economía y a la cultura nacional. Su visita me reafirmó que es un hombre que trabaja porque asistió sin importar la hora”, afirmó.

"Teacher Mechy"

En enero próximo, Frank Perozo llega a las salas de cine con la película "Teacher Mechy".

Es una producción de Caribbean Cinemas y cuenta con Cheddy García como coproductora. La película está basada en una historia de Cheddy García y actúan, entre otros, Denise Quiñones, Aquiles Correa, Irving Alberti, Francisco Vásquez, Chelsy, así como jóvenes que debutan en el cine.

