Josell Hernández: “Yo decidí hacer las cosas por la regla, sin dañar a nadie”

Josell Hernández, actor y productor cinematográfico, debuta como director con su película “Asalto al Progreso”, inspirada en el atraco a la sucursal del Banco del Progreso en la avenida Independencia de Gazcue.

Con experiencia como productor, ahora, apuesta a una historia con la que espera dejar un buen mensaje. “Esta es mi primera dirección y es una historia que escribí hace siete años, allí comenzó todo. Entiendo que teníamos que hacer esta película por muchas razones, entre ellas, la memoria a la generación que quizás no creen que se produjo un asalto a ese banco y que fue televisado durante doce horas”, avanzó.

Durante siete años se dedicó a procurar patrocinio y también a revisar el guion. Fue un proceso lento y asegura que se tomó el tiempo para poder elaborar un contenido que llene las expectativas del público.

La película de Josell Hernández cuenta con un elenco que ha acumulado experiencia en la industria cinematográfica dominicana. Pepe Sierra, María Castillo, Hony Estrella, Irving Alberti, Richard Douglas, Francis Cruz, Jochy Santos, entre otros, asumen roles destacados.

“Estuvimos durante un mes en el proceso de preproducción. Vamos a comenzar a filmar el próximo fin de semana”, contó.

Director

Dirigir “Asalto al Progreso” representa un gran compromiso para Hernández. La película será estrenada el próximo año.

“Debo poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido como productor o director de cortometraje y actor. Yo he trabajado mucho el humor, sin embargo, este es un drama que pretendemos dejar como un legado, la verdad que me llena mucho”, acotó el también coanimador del programa de radio El Mismo Golpe con Jochy”.

La coproducción es de Francis Disla y se rodará en la “Aldea Estudios”, donde han construido un set para tener un rodaje controlado. “Se ha construido el banco, así como sus alrededores. La Aldea Estudio nos lo facilita porque cuenta con todos sus equipos, así como sus oficinas”, aseguró.

Josell Hernández relató que en la elaboración del guion participó Joel Marte, en la primera parte de la escritura. La dirección de fotografía es de Luis Acosta.

Trayectoria

Hernández ya ha acumulado 40 años de labor en el entretenimiento. Uno de sus primeros trabajos en el cine fue para la película “Perico Ripiao” de Ángel Muñiz, en la que se desempeñó como director de arte.

Al revisar sus pasos recordó que comenzó a los 15 años a bregar con el negocio del espectáculo. “Me da mucho orgullo poder haber llegado hasta aquí sin mancharme, y cuando lo afirmo no lo hago con petulancia, sino para que se entienda que vivimos en una sociedad en la que se les dice a los jóvenes que si uno no se hace millonario en un año se da un tiro. Yo soy de la escuela de mi padre Agapito y de mi madre Francisca, quienes dicen que los sueños se planifican y se luchan. Yo decidí hacer las cosas por la regla, sin escándalo, sin dañar o hacer algo nocivo para la familia”, reflexionó.

Dedicación, entrega y sacrificio han sido la clave para Josell consolidarse. “Muchas lágrimas, sin perder la dignidad. He llegado a los espacios de trabajo por talento, eso es una invitación a los jóvenes para que sepan que se puede, dura más conseguirlo, pero los resultados permanecen en el tiempo”.

Sinopsis del filme

Santo es un odontólogo de 50 años, casado, con una hija, su esposa sufre de cáncer y es depresiva, a causa de los tormentos de la vida oscura e infidelidades de su esposo.

A Santo, los recursos no le dan para el tratamiento de su esposa, aún así no pierde la oportunidad de salir de parranda, dejando al descuido también a la otra familia que mantiene a escondidas de Francisca.

Al ser un tipo ludópata, alcohólico y mujeriego Santo cae en la ruina económica y la salida que encuentra es asaltar el Banco Progreso, llevándolo esto a secuestrar a los que allí estaban presentes y enfrentarse durante horas a los representantes de la ley hasta terminar abatido a manos de estos.

Es una historia que muestra la realidad de la historia que pretende plasmar como una crítica social, adornada con pinceladas de humor, bien trabajadas, que transportarán al espectador a 1993 sin querer moverse de sus asientos.

Asalto al Progreso

Dirección: Josell Hernández l Producción General y Ejecutiva: Francisco Disla y Josell Hernández l Productora de línea: Ana Iris Gómez Mejía l Jefe de producción: William Ogando Suero l Director de fotografía: Luis Alberto Cabrera Martínez l Sonidista: Jonás Antonio Rodríguez Muñiz l Dirección de arte: Rosanna Batista Valdez l Dirección de vestuario: Elizabeth Jiménez Alcántara.