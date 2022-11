Zoe Saldaña sobre sus raíces: "Soy latina desde que me levanto y hasta que me acuesto"

La afamada actriz Zoe Saldaña sigue brillando en la gran pantalla. Recientemente ha sido valorada por la crítica por la serie dramática de Netflix "Desde cero".

Saldaña es la portada de la revista Vogue México y durante la entrevista fue abordada sobre lo que significa ser latina gracias a sus orígenes puertorriqueños y dominicanos.

Esta fue su respuesta: "Es difícil de explicar pero es fácil sentirlo. Soy caribeña. Soy latina desde que me levanto y hasta que me acuesto. En la manera en la que sueño. Para mí es un modo de vida. El corazón siempre me quiere explotar cuando escucho una canción en español. Cuando como un platillo típico latino. Cuando estoy alrededor de personas latinas y en la manera en que nos comunicamos”.

Habló de cuando se fue de Quisqueya. "República Dominicana fue mi segundo hogar. Al fallecer mi papá, mi mamá nos sentó y nos dijo: 'No creo que sería posible para mí poder criarlas a ustedes de una manera muy óptima estando aquí sola sin el apoyo espiritual, psicológico y físico de su papá. Nos vamos a vivir unos cuantos años a República Dominican'. Ahí teníamos la playa, un clima consistente, una educación exquisita. Experimenté un crecimiento de lo que fue miedo cultural a desear no dejar esa República Dominicana. Dejar mi hogar, mi frutilla, mi ballet”, añadió.

Siempre que tiene la oportunidad la actriz visita República Dominicana y resalta la gastronomía y los tesoros del país.

En una entrevista comentó que sus hijos adoran comer la bandera (arroz, habichuela y carne) y con relación a la música ha manifestado admiración por Juan Luis Guerra y asistió a uno de sus conciertos en 2022.

Tras su actuación en la serie de Netflix "From Scratch (Desde cero)", Saldaña siente que está saturando a raíz de la anticipada secuela de “Avatar: The Way of Water”, que llegará a los cines a partir del 16 de diciembre, aunque también reconoce que en “esta vida se vive solamente una vez, esto es lo que soy”.

Sobre el nuevo filme de James Cameron adelanta que será una historia conmovera.

"Ahora que tengo la dicha de regresar a la secuela, sé que esta conversación solamente se va a agrandar", agrega.

Además, se presume que Saldana mantuvo la respiración bajo el agua durante cinco minutos para la filmación de la cinta. ‘Como vengo de una isla, aprendí del océano con admiración. Siempre tuve una relación tensa con el agua. Después de Avatar 2, hay un antes y un después; le respeto y tengo una curiosidad tan linda sobre lo que hay más allá de la profundidad del océano’, comparte.

Kate Winslet aparecerá en esta cinta que busca romper récords de taquilla.