“Avatar: el camino del agua”: quiénes regresan y quiénes se integran al fascinante universo de Pandora

Solo faltan unos días para el esperado estreno de “Avatar: el camino del agua”, la fascinante continuación de “Avatar”, la épica aventura de James Cameron, ganadora del Premio de la Academia en 2009, que introdujo el mundo nunca antes visto de Pandora.

En la nueva historia, Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a interpretar a sus entrañables personajes, Jake Sully y Neytiri, ahora padres, que hacen todo lo posible para mantener unida a su familia. Cuando ciertos acontecimientos imprevistos los obligan a abandonar su hogar, los Sully viajan por los vastos parajes de Pandora para finalmente llegar al territorio dominado por el clan Metkayina que vive en armonía con los océanos que los rodean. Allí, los Sully deben aprender a navegar tanto el peligroso mundo marino como la incómoda dinámica de ganarse la aceptación de la nueva comunidad.

En “Avatar: el camino del agua”, Cameron invita a la audiencia a un nuevo viaje cinematográfico por una tierra memorable en la que se reencontrará con los queridos personajes de la primera película y descubrirá una colección de intrigantes nuevos habitantes.

La familia Sully

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/un-grupo-de-personas-junto-a-un-elefante-a72e9e8a.jpg

La nueva película marca el regreso de los protagonistas de Avatar: Jake Sully, interpretado por el actor australiano Sam Worthington, y su esposa Neytiri, la guerrera Na’vi interpretada por la actriz estadounidense Zoe Saldaña. La historia encuentra a la pareja luchando con sus obligaciones y deberes con respecto a su familia y su clan al tiempo que reintroduce también al personaje de Kiri, la hija adoptiva interpretada por Sigourney Weaver que a su vez es hija biológica del avatar de la doctora Grace Augustine, el personaje fallecido que la renombrada actriz inmortalizó en la primera película.

En “Avatar: el camino del agua”, la familia Sully se completa con Neteyam, el prodigioso hijo mayor interpretado por el actor inglés Jamie Flatters; Lo’ak es el segundo hijo encarnado por el actor estadounidense Britain Dalton, desesperado por ganarse la aprobación de su padre y quien nació con un dedo extra, lo que lo convierte en una especie de marginado entre su clan; Trinity Jo-Li Bliss interpreta a la joven Tuk, atrevida, traviesa y muy unida a las mujeres de la familia: su madre, su abuela Mo’at - interpretada nuevamente por la destacada actriz CCH Pounder - y su hermana mayor Kiri.

Por último, forma parte del clan Spider (Jack Champion), un niño humano que fue abandonado en Pandora cuando era pequeño con el que los niños Sully, y Kiri en particular, sienten un apego especial.

El clan Metkayina

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/una-caricatura-de-una-persona-b9ad23c4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/una-caricatura-de-una-persona-b9ad23c4.jpg

“Avatar: el camino del agua” presenta al clan Metkayina, liderado por una matriarca chamánica, o Tsahik, llamada Ronal, protagonizada por Kate Winslet. El papel marca el reencuentro entre el director James Cameron y la reconocida actriz desde “Titanic”, de 1997.

“Fue genial. Esta es la primera vez que vuelvo a trabajar con un mismo director. Fue muy especial volver a conectarme con Jim. Él se enorgullece mucho de su relación con sus actores, y eso se siente”, cuenta Kate.

Ronal está casada con Tonowari, el Olo'eyktan del clan interpretado por el actor neozelandés de ascendencia maorí Cliff Curtis, con el que tiene dos hijos: la adolescente Tsireya (Bailey Bass) y el destacado joven cazador Aonung (Filip Geljo). El joven actor maorí Duane Evans Jr. interpreta al adolescente Metkayina Rotxo, el mejor amigo de Aonung.

El regreso de Quaritch

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-5edb530e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-5edb530e.jpg

Las audiencias serán testigos del regreso de Quaritch, interpretado en su forma humana en el primer film por el actor Stephen Lang. El antagonista falleció al final de “Avatar” y regresa ahora como un recombinante, o recom, de su personaje. Un recom es un avatar autónomo especializado al que le insertaron recuerdos del ser humano cuyo ADN se utilizó para crearlo. El recom de Quaritch posee todas las habilidades que tenía como jefe de Secops, la fuerza de seguridad privada que solía defender la base de la Puerta del Infierno, pero ahora cuenta con la ventaja agregada de un cuerpo Na'vi de casi tres metros de altura.

Otro de los regresos a la historia es el de Norm Spellman (Joel David Moore), un científico que se quedó en Pandora y se siente como en casa con sus compatriotas Na'vi. Junto a él hace su desembarco en Pandora el Dr. Ian Garvin (Jemaine Clement), un biólogo marino que trabaja para la Administración de Desarrollo de Recursos (RDA por sus siglas en inglés), al tiempo que se presenta a Mick Scoresby (Brendan Cowell), el codicioso capitán al mando de la colosal nave Dragón Marino.

El single principal, a cargo de The Weeknd

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/the-weeknd-en-traje-parado-enfrente-de-una-camioneta-f064ee3a.jpg

Anunciado a través de un nuevo avance, The Weeknd lanzará “Nothing is Lost (You Give Me Strength)” de la banda sonora original de la película “Avatar: el camino del agua” (Hollywood Records) el 15 de diciembre de 2022 a las 12 p. m. PT. Escrita por The Weeknd y producida por Swedish House Mafia junto con Simon Franglen, la canción habla del alcance épico, la acción y el drama emocionante de la película. La banda sonora original de la película también contará con una partitura original del compositor ganador del premio GRAMMY, Simon Franglen.

La esperada secuela del cineasta ganador del Premio de la Academia James Cameron se estrena en los cines de Latinoamérica el jueves 15 de diciembre y tendrá un preestreno el 14 de diciembre.

Sinopsis oficial:

Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, “Avatar: el camino del agua” narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan.

Dirigida por James Cameron, la película está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi y Kate Winslet. El guion es de James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver y la historia de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno. Los productores de la película son James Cameron y Jon Landau, con David Valdes y Richard Baneham como productores ejecutivos.