La película Avatar 2 en las salas de cine

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, “Avatar: The Way of Water” empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren. Es la secuela del éxito de taquilla Avatar.

Al igual que la película de 2009, el argumento de “The Way of Water” habla sobre los pecados del imperialismo, un mensaje medioambiental y, en el punto principal, la dinámica familiar, construida de forma que cada uno de los niños tenga sus propios problemas.

“Avatar” es la película más taquillera de todos los tiempos, con más de US$ 2,800 millones.

Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stephen Lang regresan a la cinta dirigida por James Cameron, y se unen a los actores Kate Winslet, Cliff Curtis, o Edie Falco, entre otros, que se integran al proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/15/un-par-de-personas-sentadas-en-una-mesa-97a23cac.jpg Una de las películas en la cartelera. (FUENTE EXTERNA)

Aftersun, un flime conmovedor

La protagonista de Aftersun, Sophie, tenía once años a finales de los años noventa. Ese verano disfrutó de unas vacaciones con su joven y adorado padre, Calum, sin sospechar que podrían ser las últimas. Los días que pasaron en un club de playa en declive le sirvieron a su padre para sumergirse en sus propios pensamientos y tomar un nuevo rumbo en su vida.

Ahora, veinte años después, Sophie recuerda con añoranza esas últimas vacaciones con su padre mientras intenta tener una mejor relación con él.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/15/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-fd80a76c.jpg La nueva película de Guillermo del Toro. (FUENTE EXTERNA)

Pinocho, según Guillermo del Toro

La novela “Las aventuras de Pinocho”, del italiano Carlo Collodi, retorna bajo la mirada de Guillermo del Toro, en la película para Netflix que se aleja por completo de anteriores cintas inspiradas en ese libro.

Los críticos han aplaudido lo que se logra a través de la recreación de los personajes ideados por Collodi con la animación en stop motion y una narración marcada por el musical, el drama y la oscura fantasía del director mexicano.