Los comienzos de Alec Baldwin como mesero y chofer antes de la fama en Hollywood

El actor Alec Baldwin se enfrenta a la justicia luego del tiroteo fatal en el set de filmación de la película "Rust" en el que resultó muerta la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El intérprete de "Un jefe en pañales" será acusado de homicidio involuntario por disparar accidentalmente a la directora de fotografía en el set del western "Rust", dijo un fiscal el jueves.

Baldwin sostenía el revólver Colt 45 durante los ensayos de la película cuando se disparó, matando a Halyna Hutchins, de 42 años, e hiriendo al director Joel Souza. El hecho ocurrió en octubre de 2021.

La encargada de armas de la película, Hannah Gutierrez-Reed, responsable del revólver que disparó el tiro, también será acusada, anunció la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies.

Antes de lograr la fama en Hollywood en películas como "Enamorándome de mi ex" con Meryl Streep o "Beetlejuice, el súper fantasma", tuvo más de 60 trabajos que incluyeron ser mesero y chofer. Ahora vive el momento más oscuro de su vida y quizás el fin de su carrera.

A continuación, más detalles de su biografía.

Alec Baldwin y la actriz Kim Basinger estuvieron casados y tuvieron una hija. (FUENTE EXTERNA)

Baldwin fue mesero en Studio 54 en Nueva York. También conducía una limusina y vendía camisetas.

Su nombre completo es Alexander Rae Baldwin III. Nació el 3 de abril de 1958, en Massapequa, Long Island, Nueva York.

En 2012 se casó con Hilaria Baldwin y tiene seis hijos con ella. Estuvo casado con la actriz Kim Basinger 1993 y 2002 y tuvieron una hija, Ireland.

Según IMDb, Alec Baldwin es el mayor y más conocido de los cuatro hermanos Baldwin en el negocio de la actuación (los otros son Stephen Baldwin, William Baldwin y Daniel Baldwin).

Empezó su carrera televisiva en la década de los 80, participando de series como "The Doctors" y "California".

Obtuvo una nominación al Tony por su interpretación de "Stanley Kowalski" en "Un tranvía llamado deseo", en Broadway.

También actuó en "El aviador" (2004), "Along Came Polly" (2004) y "The Departed" (2006).

Interpretó a Donald Trump en "Saturday Night Live". Ese papel le valió un Emmy, en 2017. En 2019, cuando anunció que abandonaría el papel, dijo: "Me divertí mucho con [el elenco]".

La revista People lo eligió como una de las 50 personas más bellas del mundo, en 1990.

Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, a siete cuadras de la estrella de su exesposa Kim Basinger.

Su identificación política es demócrata liberal.

Caso legal

El actor Alec Baldwin en la corte. (FUENTE EXTERNA)

Según el sindicato de actores, los estatutos vigentes en la industria asignan la responsabilidad de las escenas de tiro a "un armero calificado", quien debe, en particular, "inspeccionar el arma de fuego y el cilindro antes y después de cada disparo" y "verificar todas las armas de fuego antes de cada uso".

Si son declarados culpables, ambos enfrentan hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5,000 dólares.