“The Banshees of Inisherin” y "The Fabelmans", entre posibles nominadas a los Premios Oscar

Sin duda hubo distracciones muy grandes en la ceremonia del año pasado, así que quizá no te enteraste, pero las viejas reglas de los Oscar se suspendieron temporalmente.

Una película, que se estrenó en streaming por Apple TV+, ganó el premio principal de Hollywood sin haber generado un dólar en taquilla.

Pero este año, ¡oh sorpresa!, no hay ninguna película de plataformas de streaming en la contienda por los principales Premios de la Academia. Cuando las nominaciones sean anunciadas el martes, el menú será de palomitas. “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) y “Elvis” parecen tener aseguradas nominaciones.

Aunque luego de un año irregular en el que cada pronunciamiento sobre el futuro del cine sonaba plausible (¡El público está de regreso! y ¡No, no han vuelto!), la película que Hollywood coronará como la mejor de 2022 podría no ser un estreno de streaming ni un éxito de taquilla.

Las nominaciones recientes de los principales premios de la industria sugieren fuertemente que hay tres filmes con una oportunidad realista de ser nominadas a mejor película: El filme independiente de ciencia ficción “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), la comedia irlandesa “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”), así como el drama semiautobiográfico de Steven Spielberg “The Fabelmans” (“Los Fabelman”).

Las tres han sido las únicas nominadas también en los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, el Sindicato de Productores y el Sindicato de Directores.

A pesar de que a muchos nos gusta “Top Gun: Maverick” y ha generado muchas expectativas para los Oscar, quedar fuera de las nominaciones del sindicato de actores casi siempre es una sentencia de muerte para las posibilidades de una nominación a mejor película en los Oscar.

Pero falta mucho para la 95ª entrega de los Premios de la Academia el 12 de marzo. A continuación, algunas de las predicciones para las nominaciones que serán anunciadas el martes.

¿CUÁLES SON LAS FAVORITAS?

El apoyo más fuerte parece ser para “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh y “Everything Everywhere All at Once” de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como The Daniels. Además de nominaciones de dirección, guion y mejor película, ambos filmes podrían tener hasta cuatro nominaciones de actuación.

La estrella de “Everything Everywhere All at Once”, Michelle Yeoh, es la favorita en la formidable categoría de mejor actriz, mientras que su coestelar, Ke Huy Quan, el antiguo actor infantil de “Indiana Jones and the Temple of Doom” (“Indiana Jones y el templo maldito”), parece tener asegurado el premio de mejor actor de reparto. El astro de “Banshees” Colin Farrell es probablemente el competidor más duro para Brendan Fraser de “The Whale” (“La ballena”) y Austin Butler de “Elvis” en la categoría de mejor actor, mientras que Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan también podrían tener nominaciones.

¿QUÉ ES ‘THE FABELMANS’?

Si estuviéramos en “Jeopardy!” ningún concursante podría responderlo, sería un momento humillante para el drama sobre el paso a la edad adulta ampliamente celebrado de Spielberg y galardonado con el Globo de Oro.

“The Fabelmans” ha sido una candidata prometedora desde su estreno y premiación en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero hay algunos tropiezos en su camino que van más allá de las posibles preguntas de concurso.

Sorprendentemente, su estrella Michelle Williams se quedó sin una nominación al SAG, pero se espera que la Academia (que ha nominado a Williams en cuatro ocasiones antes) pueda remediar eso. Lo más retador es que, a diferencia de “Everything Everywhere All at Once”, o “The Banshees of Inisherin”, “The Fabelmans” (con 14,4 millones de dólares recaudados en Estados Unidos) no tuvo un buen desempeño en taquilla.

Irónicamente, el cineasta que ayudó a crear los grandes estrenos de taquilla modernos tendrá que ganar a pesar del perfume de decepción taquillera que rodea este filme. Sin embargo, Spielberg parece en caminado a su novena nominación como mejor director, y muy probablemente su tercer triunfo en la categoría.

¿CUÁLES PELÍCULAS QUE SÍ FUERON TAQUILLERAS?

Con 1.500 millones de dólares por venta de boletos, “Top Gun: Maverick” ayudó a atraer al público — especialmente a los mayores- que había dudado en volver al cine después de más de dos años por la pandemia.

Se espera que sea recompensada con una nominación a mejor película, así como muchas nominaciones en las categorías técnicas. Al meter seis cámaras IMAX en la cabina de un jet de combate, como lo logró el cinefotógrafo chileno Claudio Miranda, tiene el tipo de cinematografía que es difícil de ignorar.

“Avatar: The Way of Water” de James Cameron, que se acerca a los 2.000 millones de dólares por venta de boletos, estará en la mezcla en muchas de las mismas categorías también. Y por primera vez, una película de Marvel se encamina a lograr una nominación: Angela Bassett, por su papel de actriz de reparto en “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”). Y muy probablemente gane.

Algunos dirían que los Oscar podrían usar tales éxitos de taquilla. Los niveles de audiencia tienden a ser mayores en los años en los que hay cintas muy populares nominadas en la categoría de mejor película. En años recientes, los productores de los Oscar trataron en vano de incorporar nuevos premios como “mejor película popular” y ganadores votados en línea, pero sólo recibieron burlas por sus esfuerzos. Al mismo tiempo, películas más modestas como “CODA” (“CODA: Señales del corazón”), “Nomadland”, “Parasite” (“Parásitos”), “The Shape of Water”, “Moonlight” (“Moonlight”) han triunfado.

¿CUÁLES SERÍAN LAS NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA?

Diez filmes serán nominados a mejor película y siete de esos puestos parecen asegurados: “The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans”, “Top Gun: Maverick”, “Tár”, “Avatar: The Way of Water” y “Elvis”.

Se podría esperar ver “The Whale” de Darren Aronofsky y quizá “Women Talking” (“Ellas hablan”) de Sarah Polley que consiguió una nominación a mejor elenco en los SAG. Eso dejaría a películas como “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”), “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”) y “Glass Onion: A Knives Out Mystery” (“Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion”) luchando por el último puesto.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE ANDREA RISEBOROUGH?

Con Yeoh, Blanchett, Williams, Viola Davis de “The Woman King” (“La mujer rey”), Danielle Deadwyler de “Till” (“Till - El crimen que lo cambió todo”) y la actriz cubano-española Ana de Armas de “Blonde” (“Rubia”), la categoría de mejor actriz es ultra competitiva. Pero una campaña apoyada por celebridades ha impulsado a Andrea Riseborough por su interpretación de una madre alcohólica de Texas en la película poco vista “To Leslie”.

Riseborough no ha sido muy considerada en la temporada de premios, pero logró una nominación para los Premios Independent Spirit. Y ha sido apoyada por grandes estrellas, incluyendo a Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Charlize Theron y Jennifer Aniston, cuya promoción para Riseborough de pronto la puso en el mapa de los Oscar.

¿QUÉ MÁS PODEMOS ESPERAR?

Jamie Lee Curtis de “Everything Everywhere All at Once” podría lograr su primera nominación al Oscar. Al igual que Adam Sandler de “Hustle” (“Garra”), quien fue nominado a un SAG por su drama de baloncesto disponible en Netflix. La película internacional favorita podría no ser la sensación india “RRR” que no fue postulada por India, pero compite en otras categorías, incluyendo mejor canción.

La película alemana “Im Westen nichts Neues” que fue la más nominada en los BAFTA de la Academia Británica de Cine y ha tenido una campaña agresiva por parte de Netflix, podría ser la película extranjera que logre múltiples nominaciones el martes.

¿QUIÉNES PODRÍAN SER DESAIRADOS?

La política de la academia de que las películas internacionales sean postuladas por autoridades de sus países de origen ha tenido un efecto negativo en los cineastas que trabajan dentro de regímenes opresivos.

La elogiada película “Khers nist” (“Sin osos”) del iraní Jafar Panahi estará fuera de la competencia únicamente por Irán, que encarceló a Panahi este año y que, como era de esperarse, optó por no postularla. “Aftersun” de Charlotte Wells, que para este crítico fue la mejor película del año, podría recibir amor bien merecido por parte de la Academia para Paul Mescal, pero también podría contender en muchas categorías, especialmente si dieran un Oscar para “mejor caída de aguja”.

También habría votado por Tilda Swinton en “The Eternal Daughter”, Keke Palmer de “Nope” (“¡Nop!”), “Kimi” de Steven Soderbergh a mejor película y “Weird: The Al Yankovic Story” (“Weird: La historia de Al Yankovic”) a mejor guion. Además, ¿por qué no premian todos a Daniel Craig por una de las interpretaciones más graciosas en “Glass Onion: A Knives Out Mystery”? Se lo merece, sobre todo por el traje de baño.