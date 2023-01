Brooke Shields reveló que fue violada a los 20 años

Una de las personalidades más conocida a finales de los 70 e inicios de los 80 y 90. Actriz y modelo. Sin embargo, en ese tiempo vivió uno de los momentos más traumático para cualquier persona.

Brooke Shields reveló que fue violada cuando tenía poco más de 20 años. La actriz, ahora de 57 años, contó detalles del ataque en su nuevo documental, Pretty Baby, que explora los abusos a jóvenes vulnerables en Hollywood.

En el documental, que se estrenó el viernes pasado en el Festival de Cine de Sundance, Shields no nombra a su agresor, pero detalla los hechos de una agresión sexual que ocurrió poco después de graduarse en la universidad de Princeton, durante un periodo en el que luchaba por encontrar trabajo tras su temprano éxito como actriz infantil.

Según detalla Entertainment Weekly, Shields concertó una cena de trabajo con quien se transformaría en su agresor y aceptó subir a su habitación de hotel para llamar un taxi que la regresara a su casa.

“‘Vuelve conmigo al hotel y llamaré a un taxi’”, explica Shields que le dijo el hombre. Sin embargo, una vez allí comenzó la pesadilla. “Subo a la habitación del hotel y él desaparece durante un rato”.

Shields, que se sentía incómoda en una habitación que no era la suya, decidió utilizar unos prismáticos que el hombre había dejado en la habitación y observó a unos jugadores de voleibol por la ventana. “La puerta se abre y sale desnudo. Yo estaba con los prismáticos, cuando los bajo, ya lo tenía encima”.

Continuando con su relato, Shields explicó que no intentó huir porque temía provocar más violencia física. “Tenía miedo de que me asfixiara o algo así”, dice. “Así que no luché tanto. No lo hice. Me quedé totalmente paralizada. Pensé que con un ‘No’ habría bastado, y me repetía: ‘Tengo que salir de aquí viva’, y me callé. Dios sabe que sabía cómo disociarme de mi cuerpo. Había practicado eso.... Bajé en el ascensor y tomé mi propio taxi. Lloré todo el camino hasta el apartamento de mi amiga”.

La actriz ni siquiera procesó la experiencia como una agresión sexual durante mucho tiempo. Incluso cuando se lo señaló su especialista en seguridad Gavin de Becker. “Me dijo: ‘Eso es una violación’. Y yo le dije: ‘No estoy dispuesta a creerlo’”, cuenta.

Shields naturalizó atrocidades desde pequeña, cuando se transformó en estrella infantil: apareció desnuda y besando a un Keith Carradine de 29 años en la película de 1978 Pretty Baby (que da título al documental) cuando sólo tenía 11 años. A los 15, apareció en dos películas más, Blue Lagoon y Endless Love, que incluían sexo y desnudos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/23/un-par-de-personas-9a3dbdf0.jpeg El documental sobre Brooke Shields @BrookeShields

El documental muestra a una joven Brooke Shields enfrentando preguntas lujuriosas de hombres mucho mayores en programas de entrevistas, sobre sus papeles en películas como 'The Blue Lagoon' o 'Infinite Love', y la controvertida serie de comerciales de Calvin Klein en la que apareció.

Después de experimentar el estrellato mundial cuando era adolescente, la joven fue a la Universidad de Princeton. Después de graduarse, inicialmente luchó por encontrar papeles nuevamente, lo que la llevó al sombrío encuentro con su violador.