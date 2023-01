DGCINE y CNC traen el programa de apoyo a productores cinematográficos “DEENTAL”

La Dirección General de Cine (DGCINE) y el Centre National du Cinéma et de l’image Animée de Francia (CNC francés), con la cooperación financiera de la Unión Europea y el apoyo de la organización de los Estados ACP (África, Caribe y Pacífico), organizan el programa “DEENTAL in the Caribbean”, del 23 al 27 de enero en las instalaciones de la Cinemateca Dominicana.

El programa se lleva a cabo por primera vez en el país y cuenta con la participación de 20 productores cinematográficos provenientes de Bahamas, Barbados, Granada, Haití, República Dominicana, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago.

Los participantes recibirán talleres con temas enfocados en desarrollo de proyectos, financiación, ventajas y desventajas de la coproducción, el proceso a seguir para aplicar a fondos internacionales y estrategias de distribución. De igual manera se llevarán a cabo sesiones “one to one” donde cada participante recibirá asesoría personalizada.

La DGCINE expuso las ventajas de coproducir con República Dominicana y explicó sobre la facilidad que ofrece el país en términos de incentivos, infraestructura, locaciones y capital humano especializado, convirtiéndose en un socio ideal para coproducir. Así mismo, el CNC presentó las oportunidades que ofrece Francia para coproducir, los requisitos y fondos a los que los participantes pueden aplicar para beneficiar sus proyectos.

Las sesiones de trabajo serán guiadas por profesionales de la industria, tanto nacionales como internacionales. Contarán con los siguientes ponentes: el guionista, director y productor francés, Jean-Raymond Garcia; la productora francesa Juliette Lepoutre; la guionista dominicana Julia Scrive-Loyer; y la docente y productora dominicana Tanya Valette.

Por otro lado, en el marco del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) se llevará a cabo el “Encuentro de Coproducción del Caribe”, organizado por DGCINE, donde los productores tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos a posibles coproductores y expandir sus conexiones con talento de la región. Dicho encuentro tendrá lugar en el Hotel Intercontinental.

Al finalizar el programa, los organizadores seleccionarán uno o dos productores para participar en “DEENTAL at Cannes” durante la 76.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes en mayo de 2023. Esto con la finalidad de brindarles la oportunidad de continuar desarrollando sus proyectos.

Sobre DEENTAL

El programa DEENTAL fue lanzado en julio de 2020 por el Centre National du Cinéma et de l’image Animée (CNC), con la cooperación financiera de la Unión Europea y el apoyo de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). DEENTAL es un mecanismo de apoyo a los proyectos que se originan en los países ACP y los beneficiarios de ayudas en el marco de Aide aux cinémas du monde (ACM) y/o el Fonds pour la jeune création francophone (JCF). Un segundo componente del proyecto está dedicado a capacidades para apoyar la estructuración del sector audiovisual en los países ACP.

Perfil de los ponentes

Jean-Raymond Garcia (Francia)

Creó y dirigió el Atelier de Production Centre Val de Loire (APCVL) con Philippe Germain. Entre 1991 y 2003, constituyó la "cinema tool” de Centre Region, más conocida como CICLIC, establecimiento público de cooperación cultural (EPCC). Posteriormente, puso en marcha la Maison de l'Image Basse Normandie y también participó como asesor en la creación del fondo de apoyo al cortometraje de la Ciudad de París. Su última experiencia dentro de la institución fue en la región de Aquitania, donde dirigió el departamento de cine y audiovisual de la agencia ECLA Aquitania, entre 2009 y 2015. Allí definió e implementó la política de coproducción internacional de la región. También diseñó para CICLIC el apoyo al codesarrollo internacional en la región Centre Val de Loire.

Actualmente es guionista, director y productor. Ha coproducido con Uproduction "Meurs Monstre Meurs" de Alejandro Fadel (Un certain regard, Cannes 2018), "L'état sauvage" de David Perrault (Rotterdam 2019) y "Chevalier Noir" de Emad Dekhordi (Etoile d'or Marrackech 2022, Sélection Premiers Plans Angers 2023). Jean-Raymond Garcia también es director artístico y jefe de desarrollo en Poetk Film y fue miembro del primer colegio de Cinémas du Monde (2018/2020).

Juliette Lepoutre (Francia)

Llega a la producción cinematográfica tras una serie de puestos directivos claves en el negocio de alta tecnología. Ha trabajado durante más de quince años en empresas de Silicon Valley, donde se especializó en el desarrollo de mercados internacionales. Con sede en San Francisco (California) desde 1991 hasta 2006, sus territorios incluyeron Europa, Japón, la costa del Pacífico y América Latina. En 2007 cofundó y es socia de la productora MPM Film. En 2015 cofundó Still Moving con Pierre Menahem. Juliette Lepoutre ha sido experta en diferentes laboratorios de producción como Buenos Aires Lab, BrLab Sao Paolo, Rotterdam Lab y Berlinale Talents. Es miembro de la Académie des César y de la European Film Academy.

Tanya Valette (República Dominicana)

Graduada de la Escuela Internacional de Cine y Televisio´n (EICTV), San Antonio de los Ban~os, Cuba, primera generacio´n. Directora por 4 an~os de la Escuela Internacional de Cine y Televisio´n (EICTV), San Antonio de los Ban~os, Cuba. Productora Ejecutiva de la Serie La DirSer un Ser Humano, realizada por estudiantes de documental de siete escuelas de cine alrededor del mundo. En el 2011, recibio´ la medalla de Personalidad Cultural del Ministerio de Cultura de la Repu´blica Dominicana, por su destacado trabajo en el a´mbito cultural en el extranjero. Obtuvo la Distincio´n de la Cultura Nacional de Cuba, 2012. Fue Coordinadora General de la VI edicio´n de DocTv Latinoame´rica y actualmente dirige la Carrera de Cine de la Escuela de Disen~o Chavo´n.

Julia Scrive-Loyer (República Dominicana)

Estudió Filología Francesa en la Universidad de Alicante, España e ingresó a la Escuela Internacional de Cine y Televisión para la especialidad de Guion, de la que se graduó en 2018. Tomó talleres con Abbas Kiarostami, Victor Erice, Pedro Costa, Lucrecia Martel y Eliseo Altunaga, entre otros.

A parte de sus estudios Julia también trabaja como traductora freelance y ha traducido ya un número de guiones cinematográficos tanto al francés como al inglés. Ha trabajado como asesora/script doctor tanto en guiones de largometraje como en los proyectos de tesis de los estudiantes de la carrera de cine de Chavón, la Escuela de Diseño y ha sido asistenta de profesor de Natalia Smirnoff y Tania Cárdenas.

Su guion “Sol y Sombra”, ganador del Fondo de desarrollo Ibermedia, se encuentra en etapa avanzada de desarrollo, así como los dos proyectos de los cuales ha sido co-guionista: “Melodrama”, de Andrés Farías y “Loading” de Yimit Ramírez que obtuvo el Fondo de Desarrollo Ibermedia y el Fondo de Desarrollo de Tribeca. En el año 2012 creó una revista monográfica e interdisciplinaria llamada “Les Oranges Bleues”, donde se plantea reflexionar sobre lo que significa crear hoy en día. En el año 2018 creó “Simulacro”, una revista de cine online.

En marzo del 2020 fue seleccionada para el Talent del Festival Internacional de Cine de Málaga y realizó el cortometraje “El Mago”, que pronto iniciará su recorrido por festivales.