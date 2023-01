“The Dominican Dream”, la realidad detrás de un sueño

La clausura de la XV edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) se celebró con la proyección de “The Dominican Dream”, documental dirigido por el cineasta Jonathan Hock que muestra la vida de Luis Felipe López, un exbasquetbolista dominicano que jugó en la liga de la NBA y por un tiempo se convirtió en un ídolo, tanto para los fanáticos de ese deporte como para la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Aquí vemos cómo, a principios de la década de 1990, el futuro del baloncesto pertenecía a Felipe López, un joven dominicano cuya familia había emigrado a los Estados Unidos en los 80. Al poco tiempo de arribar, López se convirtió en el mejor jugador de baloncesto de las escuelas de secundaria de la nación y su talento le ganó el apodo de “El Michael Jordan dominicano”. Su fama fue tal que a los 17 años apareció en la portada de Sports Illustrated y fue considerado un héroe emigrante, pero el documental también muestra qué ocurrió cuando el sueño llegó a su fin y López tuvo que encontrar la felicidad fuera de la cancha de baloncesto.

Producida por Philip A. Aromando, Alex Evans y María Delgado, y distribuida por Disney+, este documental es la más reciente producción cinematográfica de Jonathan Hock, director, productor, escritor y editor que ha ganado diez premios Emmy a lo largo de su carrera. Entre las películas que ha dirigido están “The Lost Son of Havana” (2009) y “Off the Rez” (2011), además de documentales como “Survive and Advance” (2013) y “Of Miracles and Men” (2015).

A nivel técnico, este documental está muy bien logrado y se vale de un buen manejo de la edición o montaje para contar una historia que va desde lo personal a lo épico y hasta lo trágico para contar la historia de Felipe López. A través de entrevistas a conocidos, fotografías y material audiovisual, el espectador se puede sumergir en la realidad de lo que significó para López convertirse en un héroe para la comunidad dominicana residente de Nueva York en aquella época, tanto la alegría de ser una fuente de inspiración para aquellos que la necesitaban como el peso de cargar con las expectativas de esa comunidad y el resto del mundo. Asimismo, la historia de López y su familia muestra el contraste entre las creencias y cultura de una familia humilde y creyente en el valor de una buena educación y el competitivo ambiente en el que se desenvuelven los jóvenes que luchan por hacer realidad su sueño de convertirse en un jugador de la NBA.

Con “The Dominican Dream” Hock y el resto de su equipo han creado algo más que un documental deportivo, este filme es un retrato de la vida de un joven inmigrante y su familia y el verdadero precio a pagar al perseguir el sueño americano. Una película que vale la pena ver, ya sea un fan del deporte o simplemente o espectador que aprecia una buena historia humana.