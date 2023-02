“Knock at the Cabin”, la más reciente obra de M. Night Shyamalan

Esta semana en las salas de cine se podrá disfrutar de la más reciente del reconocido cineasta, M. Night Shyamalan, pero también hay opciones para todos los gustas ya que los estrenos también incluyen un documental dominicano, una película biográfica y un drama muy especial.

Knock at the Cabin

En este nuevo filme dirigido M. Night Shyamalan, quien escribió el guion junto a Steve Desmond y Michael Sherman, es una adaptación de “The Cabin at the End of the World”, novela de terror escrita por Paul Tremblay. La película está protagonizada por Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint, NIKKI Amuka-Bird, Ben Aldridge, Kristen Cui y Abby Quinn. “Knock at the Cabin” muestra cómo, durante unas vacaciones en una cabaña remota, una niña y sus padres son tomados como rehenes por cuatro desconocidos armados. Ahora los extraños exigen que la familia tome una decisión impensable si es que quieren evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia debe decidir en qué creer antes de que todo esté perdido y todo por lo que han luchado sea aniquilado para siempre. Como ocurre con gran parte de las películas creadas por M. Night Shyamalan, “Knock at the Cabin” mezcla el suspenso, lo sobrenatural y el drama familiar para contar una historia única.

I Wanna Dance with Somebody

Esta película biográfica y drama musical está dirigida por Kasi Lemmons y protagonizada por Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams y Clarke Peters. La historia está basada en la vida y carrera de la cantante Whitney Houston (Naomi Ackie), artista considerada como la mejor vocalista pop femenina de R&B de todos los tiempos. “I Wanna Dance with Somebody” muestra cómo Houston surge desde el anonimato como parte de un coro en Nueva Jersey hasta llegar al estrellato musical, pero además de hacer un repaso de su historia, este filme también comparte el retrato de una compleja mujer y artista.

The Banshees of Inisherin

Dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan, esta película está ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda. En ella vemos cómo Padraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), dos amigos de toda la vida, se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm inesperadamente pone fin a su amistad. Padraic, atónito por la decisión de su amigo, se esfuerza por reparar la relación con la ayuda de su hermana Siobhan (Kerry Condon) y un joven isleño con problemas llamado Dominic (Barry Keoghan). Aun así, los repetidos esfuerzos de Padraic solo fortalecen la determinación de Colm y la vida de ambos cambia para siempre.

Tumba y Quema

Este documental es una producción dominicana y la más reciente creación del cineasta José María Cabral. Trata el tema de la deforestación que se lleva a cabo dentro de los parques nacionales en la República Dominicana. Cabral también estuvo a cargo del guion de este documental, el cual es su más reciente producción al tratar un tema relacionado al medioambiente después de “Isla de plástico” (2019), otro documental que dirigió y escribió. Para este filme el cineasta viajó por toda la República Dominicana, visitando distintos parques nacionales para ver la práctica del “Tumba y Quema” y así abordar la importancia de las áreas protegidas del país, además de los peligros que enfrentan y cómo impactan el estilo de vida de todos nosotros.