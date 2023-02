Laura Gómez: “Soy una dominicana atípica que nunca ha encajado en el molde”

Más conocida en algunos casos por su interpretación del personaje de Blanca Flores en la popular serie de Netflix “Orange is the New Black”, Laura Gómez (@mslauragomez) ha ido cultivando una carrera repleta de proyectos que, ya sea en el cine, la televisión, el teatro y hasta en podcasts, cuentan historias que, al igual que ella, rompen el molde de ideas preconcebidas. Una de sus proyectos más recientes es “Upon Entry”, película en la cual encarna el papel antagónico de una agente de migración y tiene la oportunidad de explorar un aspecto distinto de la condición humana.

¿Cómo te involucraste con la película “Upon Entry”? ¿Por qué crees que el tema que trata es tan importante?

Fue una oferta que me llegó para un papel. Específicamente la agente Vásquez, que es un agente de migración y no había mucho armado en cuanto a casting. O sea, fui la primera persona que vino al proyecto. Mi representante no lo tenía muy claro, que esto era algo que yo debía hacer, pero desde que leí el guion, era 100% certero que tenía que hacer esta película, precisamente por la temática. Es un tema que entiendo que, de una manera u otra, he vivido porque fui inmigrante viviendo en Nueva York por 20 años. Me rodea esa verdad y esa realidad, la he explorado a través de mi personaje de “Orange is the New Black” y creo que todos esos elementos se unían aquí, pero esta vez me tocaba hacer una parte antagonista mucho más compleja. El guion está escrito por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, dos venezolanos que han vivido mucho de esa realidad, creo que por eso se traduce tan bien. Luego se añadieron los otros actores Alberto Ammann, Bruna Cusí y Ben Temple, que son unos actorazos muy establecidos en España y fue como un regalo.

En este filme interpretas a un agente de aduana o migración, ¿cómo es la experiencia de interpretar un personaje cuya ideología es tan diferente a la tuya?

Eso es parte de lo que me atrajo. Sigue siendo un personaje que entiendo y me tocó adentrarme más en la psicología de por qué podría una persona que es latina, que viene de una realidad donde ese universo les rodea y ser la antagonista. Esa es una de las cosas que explora la película y parte del trabajo actoral que hice fue tener conversaciones con una prima mía que, de hecho, es agente de migración. También tuve que entrar en la psicología del acondicionamiento o preparación que viene de esos espacios para entrenar a sus oficiales, todo lo que hay ahí que también viene siendo una especie de ideología. Estoy muy interesada en esos personajes porque siento que de ahí se entiende más la vida y se entiende, quizás, a personas que piensan diferente a uno. Aunque estamos divididos, quizás en ese espacio de contar historias es donde nos unimos.

¿Qué buscas en un proyecto antes de decir que “sí”?

Antes y todavía audiciono a cosas que no necesariamente elijo yo, más bien la industria de Hollywood está eligiendo o rechazándote, pero hace tiempo atrás decidí tomar un poco más el control de la narrativa de las cosas que yo quiero contar y no quería que me encasillaran. En Estados Unidos suele pasar mucho eso. Entonces comencé a buscar personajes e historias más universales, tipo “Upon Entry”, por ejemplo, o una película que hice en México que sale este año, “La cocina” de Alonso Ruizpalacios y esa película es sobre una cocina de Nueva York con una historia de inmigrantes que trabajan en la cocina de un restaurante de Times Square y sus diversas realidades. Creo que me llaman la atención personajes que sean complejos, que estén exponiendo una especie de realidad o que tengan una trama o un curso dramático interesante que te haga explorar la condición humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/03/una-persona-con-un-vestido-de-color-rosa-d814cd46.jpg Laura Gómez forma parte del elenco de Upon Entry. (JOCHY CAMPUSANO)

¿Cómo surgió la idea de tu podcast “Baraja Eso” y qué tal ha sido la experiencia de producirlo?

Estoy tan feliz y muy orgullosa de mi podcast. Me resulta muy catártico y terapéutico hablar con personas sobre sus procesos de vida y profesionales. El nombre del podcast es “Baraja Eso” (@barajaesopodcast) y no pudo ser más dominicano ese término y para mí vino de un espacio de crisis, porque había perdido un trabajo en una serie después de mucho tiempo sin trabajar durante la pandemia. Yo sentía que necesitaba algo que me diera un poco más de control de la narrativa de mi vida y de mi carrera. Entonces decidí crear este espacio donde tendría conversaciones muy universales sobre temáticas que a mí me interesan. Yo soy una dominicana atípica que nunca ha encajado en el molde. Por ejemplo, soy una mujer que no quiere tener hijos, tuvo un matrimonio donde mi marido de ese entonces quería un hijo y yo no, y nos separamos en buenos términos, pero también he explorado mucho eso. Soy muy aliada de la comunidad LGBTQ y también quería tener conversaciones para normalizar un poco eso, porque en la República Dominicana todavía tenemos muchos prejuicios con temas así. ¿Cómo yo hacía eso? Teniendo conversaciones muy humanas y honestas con personas para que cuando otros los escucharan dijeran: “Oye, esa persona no está tan mal”. El tema del podcast en español es un tema reciente. He tenido que ir haciendo camino al andar y encontrar mi audiencia. Ahora me volví nómada tras la pandemia y grabo en cada país al que voy. Entonces me ha interesado mucho también explorar eso, de una mujer que no encaja en el mundo.

Ya has ido acumulando experiencia como guionista, productora y hasta como directora, especialmente en cortometrajes, ¿tienes planeado ejercer estos roles en un largometraje?

Sí, estoy en proceso de levantar una película con un guion que escribí, que voy protagonizar y a dirigir aquí en República Dominicana. Ese proyecto ya tiene un par de años en mi radar y ya estamos del otro lado. Me hace mucha ilusión. También trata temas no convencionales desde un punto de vista femenino, porque creo que hace mucha falta contar historias desde esa perspectiva.

¿En qué otro proyecto estás trabajando?

A nivel internacional, me voy a hacer una obra de teatro, “Baby Monitor”, a presentarse en el Santa Fe Playhouse en New Mexico, desde ahora hasta abril, y hace mucho que no hago teatro. Me ofrecieron ese rol también y me dije que iba a hacerlo. Estoy construyendo mi carrera que, al igual que yo, no es convencional. Me salí del molde hollywoodense y me ha parecido tan fascinante porque estoy haciendo cosas menos estereotipadas. También estoy expandiendo otros músculos como podcastera y guionista. En España hice un podcast que se llama “Corinna y el Rey”, que fue número uno allá conmigo como narradora. El 2022 fue muy fascinante y generoso conmigo.

¿Crees que aún se siente el impacto de “Orange is the New Black” en cuanto a las oportunidades que son ofrecidas a las actrices latinas?

Yo creo, definitivamente, que sí. Creo que “Orange is the New Black” me abrió puertas. Nos abrió puertas. Cada una ha tenido a su medida y en su manera oportunidades que llegaron por ahí, pero a mí lo que más satisfacción me da es que todavía es un show que sigue teniendo gran impacto, que se sigue viendo. Ahora nos está encontrando la Generación Z, las adolescentes de 17 y 18 años vienen a mí locas porque están viendo un show que salió hace nueve años. Me da mucho placer y sobre todo que esas historias impacten tanto porque fueron tan universales. Es un show que lo llevo colgado del alma y estoy súper agradecida por todo lo que me ha brindado en mi carrera.

Has participado en teatro, TV, cine y cortometrajes, pero ¿en qué medio te sientes más satisfecha como actriz?

La esencia mía siempre es la actuación. Por ejemplo, soy una cinéfila empedernida, amo el cine y siempre voy a disfrutar hacer cine, aunque el actor no sea el que guíe eso, sino que es el medio del cineasta, pero hay una cuestión ahí de colaboración. El reto es encontrar ese personaje a pesar de los obstáculos técnicos que pueda haber, entonces lo disfruto mucho y disfruto el resultado final. Ahora, actoralmente el teatro es tu mejor amigo porque ahí es donde un actor de verdad trabaja a sus anchas una vez que un espectáculo está montado. Sin embargo, tengo tiempo sin hacerlo. Ahora voy a hacer la obra “Baby Monitor” y me hace mucha ilusión porque es un músculo que siento que un actor siempre debe trabajar. Cada cierto tiempo debe volver al teatro. Yo diría que eso, pero puedo no elegir uno porque luego disfruto de hacer locución. Ese podcast que hice en España fue un deleite para mí porque es usar mi voz y cómo la uso. Todo para mí representa un deleite en ese sentido.