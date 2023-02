Leonardo DiCaprio captado con una joven modelo francesa de 19 años

El famoso actor Leonardo DiCaprio fue visto junto a la joven modelo francesa de 19 años Eden Polani, casi tres décadas menor que él, que según aseguran es su novia.

El actor de "Titanic" de 48 años acudió a la fiesta de presentación del nuevo EP de la cantante Ebony Riley.

Los medios estadounidenses New York Post y Page Six fueron los primeros en lanzar la noticia y las imágenes. Al parecer ambos protagonistas se encontraban celebrando una comida organizada por el cantante de Detroit Ebony Riley y compartieron mesa y asiento el uno al lado del otro.

“La nueva novia de Leonardo DiCaprio ni siquiera había nacido cuando Titanic fue lanzada”, expresó un usuario en respuesta a la noticia que desde ya está dando de qué hablar en redes por la fascinación del galán de Hollywood por las modelos menores de 25 años. Se ha vuelto una leyenda que suele terminar sus amores cuando pasan de esa edad.

No obstante, una fuente cercana a ambos en The Post Tuesday negó que fuese un romance, tan solo compartían mesa y que por ello no suponía que estaban juntos románticamente, recoge el medio Infobae.

De su larga lista de romances estuvo con la modelo Camila Morrone, de 25 años. Tras terminar la relación con la argentina se lo vinculó con la modelo Gigi Hadid, de 27 años, con quien habría roto el patrón de edad límite, pero no se confirmó ni se desmintió.

La regla de los 25 años

Aunque DiCaprio y Morrone mantuvieron en privado los detalles de su relación, Morrone admitió en una entrevista de 2019 que se sentía frustrada con la atención de los medios por la diferencia de edad entre ellos.

“Hay tantas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad. Creo que cualquiera debería poder salir con quien quiera salir”, dijo.

Después de su separación, una fuente le dijo a la revista People que Morrone “está bien”.

En otra de las declaraciones que destaca el medio asegura que “se les ha visto saliendo con grupos de personas y que solo han pasado unas pocas semanas desde la separación”.

