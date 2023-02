Winnie the Pooh regresa al cine en una polémica película de terror

Escena de Winnie the Pooh: Blood and Honey. ( FUENTE EXTERNA )

El Bosque de los Cien Acres ha visto cosas bastante inquietantes a lo largo de los años. Escasez de tarros de miel. Días bastante ventosos. La amenaza omnipresente de un Heffalump.

Pero en "Winnie the Pooh: Blood and Honey", una nueva película de terror de bajo presupuesto con clasificación R, Pooh se adentra en un territorio mucho más oscuro de lo que incluso Eeyore podría haber imaginado. Después de 95 años de decir cosas como "Un abrazo siempre es del tamaño correcto", Pooh, recién liberado de los derechos de autor, ahora aterroriza violentamente a una casa remota de mujeres jóvenes.

Innumerables personajes queridos han pasado al dominio público antes, pero tal vez nunca tan abrupta y salvajemente como Pooh.

Pooh, Piglet, Kanga, Roo, Owl, Eeyore y Christopher Robin se convirtieron en dominio público el 1 de enero del año pasado cuando expiró el copyright del libro de AA Milne de 1926, "Winnie-the-Pooh", con ilustraciones de EH Shepard. Solo un año después, Pooh y Piglet ahora se pueden encontrar en un alboroto asesino en los cines de todo el país, un desarrollo vertiginoso que sucedió más rápido de lo que un oso podría decir "Oh, molesta".

Dependiendo de cómo se mire, "Winnie the Pooh: sangre y miel" es una forma grosera de sacar provecho de un oso amado o una ingeniosa previsión cinematográfica independiente. De cualquier manera, es probablemente un presagio de lo que está por venir.

En los próximos 10 años, algunos de los personajes más icónicos de la cultura pop, incluidos Bugs Bunny, Batman y Superman, pasarán al dominio público, o al menos a sus encarnaciones más tempranas. Algunos elementos de Pooh aún están fuera de los límites, como su camisa roja, ya que se aplican a interpretaciones posteriores. Tigger, quien debutó en "The House at Pooh Corner" de 1928, no será público hasta 2024.

Muchos tienen el próximo 1 de enero en un círculo. Fue entonces cuando la versión original de Mickey Mouse, de “Steamboat Willie”, pasa a ser de dominio público. Estará abierto en temporada en la cara de Walt Disney Co., o al menos esa variedad temprana de silbidos de Mickey.

La cultura pop, como concepto, nació en la década de 1920, lo que significa que muchas de las obras más indelebles, y aún culturalmente presentes, pasarán al dominio público en los próximos años. Habrá todo tipo de contextos nuevos e improbables para algunos de estos personajes. Algunos podrían ser maravillosos, algunos schlocky. Pero “Winnie Pooh: Blood and Honey” puede ser solo una muestra de lo que nos espera.

“Cuando Superman y Batman pasen al dominio público, habrá algunas películas salvajes, estoy seguro”, dice el escritor, director y coproductor de “Winnie the Pooh: Blood and Honey”, Rhys Waterfield. “Va a haber tantas iteraciones únicas diferentes y geniales que saldrán de eso. Podría hacer uno.

Aunque se hizo por menos de $100,000, "Winnie the Pooh: Blood and Honey" se estrenará el viernes en unas 1,500 pantallas en América del Norte, un lanzamiento inusualmente amplio para una película con tan pocos fondos. Ya ganó $ 1 millón en México y tiene muchos más territorios internacionales reservados. Para Waterfield, un productor cinematográfico británico de títulos directos a DVD (los créditos incluyen "Dinosaur Hotel" y "Easter Killing"), ya es un éxito que supera con creces las expectativas.

"Pensé que esto podría tener una pequeña presentación en cines en algunos lugares y funcionar bastante bien comercialmente", dice Waterfield. "Pero ha volado mucho más allá de eso a una escala que es absolutamente loca".

En un recuento de franquicias de medios de 2021 realizado por Statista , Winnie the Pooh, con $ 80,3 mil millones en ingresos mundiales, empató a Mickey Mouse en el tercer lugar, solo detrás de Pokémon y Hello Kitty. Pero a diferencia de ellos, Pooh representa una verdadera religión por sus agudezas bondadosas y su perspectiva espiritual satisfecha. Pooh es tanto un sabio amable como un personaje de barriga redonda. Cuando Waterfield se dio cuenta de que Pooh estaba entrando en el dominio público, "tenía una chispa en mi ojo", dice.

Aquí había una propiedad intelectual muy codiciada que podía vender casi cualquier película. “Nunca he conocido a nadie que no sepa quién es Winnie the Pooh”, dijo Waterfield en una entrevista telefónica reciente hablando desde Amsterdam.

Pero ciertamente, no todos han estado tan contentos con la idea de que uno de los osos más benévolos se convierta en un monstruo salvaje. Waterfield dice que recibe mensajes diarios que le dicen que es malvado e incluso algunas amenazas de muerte. Una persona dijo que estaban llamando a la policía.

“Tienes que ser bastante duro para hacer una película como esta”, dice Waterfield. “Me desconcierta. La gente piensa que hacer una versión alternativa de él es de alguna manera infiltrarse en su mente y destruir sus recuerdos. Cuando recibo afirmaciones de que arruiné la infancia de las personas, estoy realmente confundido. Simplemente lo ignoro y sigo haciendo más de ellos”.

Waterfield ya está planeando secuelas con Peter Pan, Bambi y muchos más. (El libro de Felix Salten “Bambi, A Life in the Woods” también pasó a ser de dominio público el año pasado).

Jennifer Jenkins, profesora de derecho y directora del Centro para el Estudio del Dominio Público de Duke, está acostumbrada a operar en un ámbito relativamente tranquilo y bizantino de leyes de derechos de autor y cuestiones de derechos espinosos. Ella escribe una columna anual el 1 de enero para el "Día del dominio público". Pero nada ha hecho que su teléfono suene como "Winnie the Pooh: Blood and Honey".

La película claramente ha tocado un nervio; millones han visto su tráiler en línea. (Comentario típico: "No puedo creer que esta película sea real".) Y Jenkins, un firme creyente en los beneficios a largo plazo del dominio público, se ha sentido algo desconcertado por la tormenta provocada por una película como "Winnie the Pooh: Sangre y Miel.” Ella compara temas de dominio público como estos con la forma en que la libertad de expresión es un derecho, independientemente de si está de acuerdo con lo que se dice.

“Algunos usos de material de dominio público serán bienvenidos para algunos y molestos para otros”, dice Jenkins. “Pero no creo que el contenido nuevo socave uniformemente el valor del trabajo original. Tengo los libros originales. Los adoro. El hecho de que esta película slasher esté disponible no tiene ningún efecto sobre cómo me siento acerca de la creación original de AA Milne o los bocetos a lápiz de EH Shepard".

Vale la pena señalar que gran parte del imperio de Disney fue, en sí mismo, construido sobre el dominio público. “La Bella y la Bestia” proviene de la versión del cuento de hadas de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont de 1756. La “Bella Durmiente” proviene del cuento de hadas de Charles Perrault de 1697. “Aladino” proviene de la colección de cuentos populares “El libro de las mil y una noches”.

Aunque Jenkins no puede pensar en demasiados personajes que hayan tenido una entrada tan discordante al dominio público como Pooh, películas como "Orgullo y prejuicio y zombis" (2016) y el libro de 2021 "El gran Gatsby Undead" son puntos de referencia.

“A la gente le encanta agregar zombis a las obras de dominio público”, dice Jenkins.

Para ella, "Winnie the Pooh: Blood and Honey" puede no ser el ejemplo más glorioso de los efectos del dominio público, pero es parte de un proceso del que depende y prospera la creatividad humana. Es posible que "Blood and Honey" no deje una marca duradera en Hundred Acre Woods, pero algo, algún día, lo hará. Atribuyalo a los dolores de crecimiento.

“El hecho de que algunas personas puedan sentirse perturbadas o asqueadas por esta particular reutilización de algunos de los personajes de Winnie the Pooh no resta valor al dominio público”, dice Jenkins. “Así es como la gente a lo largo de la historia ha creado. Siempre se han basado o se han inspirado en obras anteriores. El tiempo dirá con esta película o cualquier otra reutilización de Winnie the Pooh y Piglet si películas como esta serán recompensadas en el mercado o tendrán algún atractivo duradero.

“Lo mío siempre es: el tiempo lo dirá”.