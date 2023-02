Lista de ganadores de los premios BAFTA 2023

Lista de ganadores de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine 2023 otorgados el domingo en Londres.

Película — “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”)

Película británica — “The Banshees of Inisherin”

Dirección — Edward Berger, “Im Westen nichts Neues”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/edward-berger-con-un-traje-de-color-negro-con-letras-blancas-en-la-mano-39ea20bf.jpg Edward Berger posa con el premio de mejor dirección por “Im Westen nichts Neues” (Sin novedad en el frente) en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)

Actor — Austin Butler, “Elvis”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/texto-ap23050841352904-d6c2956f.jpg Austin Butler, ganador del premio a mejor actor por Elvis, posa en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)

Actriz — Cate Blanchett, “Tár”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/cate-blanchett-con-un-vestido-de-color-negro-con-letras-blancas-bdad0227.jpg Cate Blanchett, ganadora del premio a mejor actriz por Tar, posa en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)

Actor de reparto —Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/20/un-hombre-parado-al-lado-de-un-celular-con-texto-e-imagen-0bebc259.jpg Barry Keoghan posa con el premio a mejor actor de reparto por The Banshees of Inisherin posa en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)

Actriz de reparto —Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/20/pantalla-de-un-celular-con-la-imagen-de-kerry-condon-b9267ca0.jpg Kerry Condon posa con el premio a mejor actriz de reparto por The Banshees of Inisherin en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)

Estrella en ascenso (votado por el público) —Emma Mackey

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/20/un-dibujo-de-una-mujer-con-un-celular-en-la-mano-9b8bf782.jpg Emma Mackey, ganadora del premio a estrella en ascenso posa en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)

Debut británico — Guionista y directora Charlotte Wells, “Aftersun”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/20/un-hombre-con-un-traje-de-color-negro-con-letras-blancas-76a330d3.jpg Charlotte Wells posa con el premio a debut destacado de un guionista/director británico por Aftersun en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)

Guion original — Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/martin-mcdonagh-con-un-traje-de-color-negro-con-letras-blancas-1fb04ab5.jpg Martin McDonagh posa con el premio a mejor guion original por The Banshees of Inisherin en la76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)

Guion adaptado — Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell, “Im Westen nichts Neues”

Película en lengua no inglesa — “Im Westen nichts Neues”

Música original — Volker Bertelmann, “Im Westen nichts Neues”

Cinematografía — James Friend, “Im Westen nichts Neues”

Edición — “Everywhere All At Once”

Diseño de producción — “Babylon”

Diseño de vestuario — “Elvis”

Sonido — “Im Westen nichts Neues”

Casting — “Elvis”

Efectos visuales — “Avatar: The Way of Water”

Maquillaje y peinado — “Elvis”

Película animada — “Guillermo del Toro’s Pinocchio”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/20/mark-gustafson-guillermo-del-toro-con-traje-29d70ca1.jpg Gary Ungar, de izquierda a derecha, Mark Gustafson, Guillermo del Toro y Alex Bulkley, ganadores del premio de película animada por Pinocchio posan en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)

Cortometraje británico — “An Irish Goodbye”

Cortometraje británico animado — “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Documental — “Navalny”

BAFTA Fellowship — Sandy Powell

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/20/un-dibujo-de-sandy-powell-5389aa97.jpg La diseñadora de vestuario Sandy Powell posa con el premio Fellowship en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (FOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/AP)