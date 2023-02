Jackie Cruz: “Yo no pongo un límite a mis sueños”

Gran parte del mundo la conoció como Marisol “Flaca” González, uno de los personajes del popular show de Netflix “Orange is the New Black”, pero Jackie Cruz ya tenía años creando y expresándose en distintos medios, ya fuera como modelo, cantante o actriz. En el 2013 hasta fue seleccionada por el Hollywood Reporter como una de las “Top Latino Powerhouses in Hollywood Under 40”, una lista que incluyó otras celebridades como Eva Longoria, Selena Gómez y Demi Lovato. Ahora Cruz, quien recientemente se convirtió en madre, y visitó el país con motivo del Festival de Cine Global de Santo Domingo, continúa actuando en distintas producciones, creando música en busca del sonido más afín a su esencia y trabajando por crear más oportunidades para las artistas latinas que luchan por hacer escuchar su voz en el mundo del entretenimiento.

¿Cuáles son los retos con los que aún tienes que lidiar en la industria del entretenimiento al ser una actriz latina?

En la industria de Hollywood, ser latina allá es algo diferente porque México está muy cerca de California y hay muchos mexicanos, y como no parezco mexicana ha sido un poco difícil porque sí soy buena actriz, pero me dicen: “pero no te pareces a la familia”. Me han mandado muchos emails los directores que sí me quieren, pero no me parezco en la parte visual que quieren, aunque sí tengo la actitud y el talento. Eso ha sido uno de los retos más difíciles para mí, así que le dije a mi agente que 'soy dominicana y soy una mezcla de muchas cosas, no solo quiero estar en una cajita latina porque, como JLo, puedo hacer todos los papeles'. Quiero más oportunidades y por eso comencé a producir mis propias películas y a darme mi propio trabajo porque Hollywood es un sitio de imaginación sin visión y si no les enseñas no lo ven. Por eso me gusta hacer mis propias cosas y ponerme yo misma en el papel que quiero para que ellos puedan ver lo que puedo hacer. Para mí eso ha sido lo más difícil de Hollywood, pero sí se me abrieron muchas puertas por “Orange is the New Black” y tengo muchas oportunidades. Tengo audiciones cuando estoy aquí y siempre estoy trabajando. Aunque a veces estoy muy cerca de obtener un papel y tal vez no me lo dan, pero llego casi al final y, por lo menos, todos los directores de casting están conociendo mi trabajo. Un día puedes ver mil “no”, pero ese “sí” va a ser uno grande para mí. Así que sigo trabajando, produciendo mis propias cosas y también canto. Estoy trabajando en música y viviendo en la ciudad de México. Estoy aprendiendo muchísimo audicionando en estos últimos años e hice cuatro películas el año pasado, de las cuales van a salir dos este año. En teatro también estoy bien orgullosa de mi trabajo.

En marzo del 2022 diste luz a mellizos, ¿cómo ha sido tu labor como actriz después de ser madre?

Después de tener dos bebés eso ha sido otro reto bien difícil porque estaba audicionando con una panzota y la gente como que te quiere dar trabajo, pero también tiene miedo de que algo ocurra porque estaba embarazada, pero después de tener los bebés a los tres meses ya estaba haciendo una película. Ahora mismo estoy en el cuerpo que quiero estar porque rebajar no fue fácil, no fui como esas modelos que de una vez ya están flacas. Para mí fue un trabajo, pero ya estoy aquí, me siento bien cómoda en mi cuerpo y segura: después de ser mamá me ha cambiado el corazón y ahora como que las palabras que digo, las digo mejor, no sé, son más honestas, son más auténticas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/02/25012023-festival-dominicano-de-cine-2-746f44d6.jpg Jackie Cruz está trabajando en varios proyectos relacionados al cine y a la música. (NEAL CRUZ)

Has sido modelo, cantante, actriz y también productora con tu propia compañía, Unspoken Film pero, ¿en qué otra área te gustaría trabajar?

Sí, me gustaría escribir. Estoy trabajando en eso ahora y vine a mi país porque tengo una idea increíble para hacer un corto que también quiero dirigir. Yo he dirigido mis vídeos musicales, empecé de a poquito, pero ahora sí, por fin creo en mí lo suficiente y ya tengo toda esa experiencia viendo a los directores que me han dirigido. Les he hecho preguntas sobre las cámaras y cómo hacen las cosas. He aprendido mucho por mi trabajo y ya siento que puedo dirigir; así que estoy escribiendo mi propio corto para hacerlo aquí, en mi país. Creo que quiero hacerlo en Samaná. Es una idea muy bonita y estoy hablando con productores en la República Dominicana para que me ayuden.

¿Qué piensas de cómo ha evolucionado el cine dominicano?

Han hecho muchas películas increíbles, tienen unas actrices increíbles, aquí hay mucho talento que se tiene que explotar más y me gustaría trabajar con ellos. Por eso estoy aquí, representando a mi país y apoyando el Festival de Cine Global Santo Domingo. También quiero traer mis películas aquí, para enseñarlas.

Has participado tanto en producciones televisivas como cinematográficas, pero en este punto de tu carrera, ¿volverías a participar en un proyecto a largo plazo e igual de intenso como “Orange is the New Black”?

Claro que sí, eso sería ganarme la lotería de nuevo. Eso es lo que me gusta porque es un trabajo seguro y algo que me inspira a ir a trabajar, porque no se siente como trabajo, es como jugar el día entero. Entonces, sí, ando buscando eso mismo y tengo una idea para la República Dominicana; como me crié en Santiago desde los siete a los 15 años, creé una serie que trata de mi vida y estoy tratando de venderla ahora mismo. No es fácil, pero tengo que seguir creando porque ya los actores no son como antes, que solo eran actores que esperan que alguien te dé el trabajo. Ya uno puede hacer una película con su teléfono, entonces ya uno no puede estar frustrado. ¡No! Ponte tú misma, sigue creando, sigue enseñándole al mundo lo que puedes hacer. Está bien, se necesitan millones de dólares, pero como quiera se encuentra una manera de hacerlo. Si ves uno de mis vídeos, todos parecen una película porque yo puse mi propio dinero ahí para enseñarle al mundo que canto, pero que también tengo muchas ideas cinematográficas que quiero hacer y así, poquito a poquito, uno crece.

Uno de los objetivos de Unspoken Film es promover el talento de mujeres latinas, ¿actualmente esa labor es tan difícil como siempre o se han presentado nuevos desafíos?

Se han abierto muchas puertas en Hollywood para los dominicanos, ahora sí conocen a los dominicanos, pero ahora me están diciendo que no parezco dominicana. Primero no parecía mexicana y ahora que por fin están dando oportunidades a los dominicanos, me dicen que no parezco una. ¿Cómo es el dominicano? De todos los colores. No me pueden decir a mí si parezco dominicana o no porque todos nos vemos diferentes. Para mí Unspoken Productions es como como lo dice la palabra, que no se ha dicho, pero siempre estuvimos ahí, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar. Yo quiero dar esos papeles a esas mujeres y esas historias que son increíbles. Aquí hasta en mi país hay muchísimas historias de mujeres que nadie conoce. Yo también pienso que en Hollywood nos tienen compitiendo. Eso pasa con todas las actrices, pero más con las latinas. Hay, tal vez, una oportunidad para una latina y tú ves a todas las latinas ahí. Sí se están abriendo las puertas, pero no tanto. Nos tienen compitiendo, no nos queremos ayudar y pienso que eso es un gran problema que quiero cambiar. Yo quiero abrir mis puertas para abrir las de las demás, quiero usar mi voz para que ellas puedan usar sus voces. Ese es mi objetivo para ayudarnos y volar juntos. Hay muchos dominicanos que son talentosos y no los hemos visto.

¿Cuándo veremos más de Jackie la cantante?

Yo canto todos los días para mis bebés, lo que pasa es que encontrar mi sonido ha sido bien difícil porque a veces lo que quiero cantar tal vez no es lo que está escuchando el mundo, pero a mí no me importa. A mí lo que me importa es cantar lo que me hace sentir bien y cantar mis historias. Cuando canto te estoy contando mi vida, pero se ha hecho un poco difícil por el estado de la música ahora. Ya no me voy a preocupar por eso, voy a seguir haciendo mi música como yo quiero. Mi corto se trata de eso también, de encontrar mi sonido. Mi tío es Carlos Estrada, un saxofonista bien famoso aquí en la República Dominicana y yo toqué el saxofón por 10 años con él. En lo que estoy aquí voy a cantar con él y también estoy grabando música en México y Miami. Este año va a salir música nueva. Tengo mucha música nueva, pero mi manager dice que, si subo la música sin apoyo, nadie la va a escuchar, entonces estoy haciendo algo que le guste a la gente, pero a mí también. Encontrar ese sonido ha sido bien difícil, pero voy a continuar. Para mí es el principio. Voy a hacer como JLo, su primer tour fue como a los 40 años, ¿quién sabe? Yo no pongo un límite a mis sueños, no pongo un tiempo a mis sueños. Yo voy a seguir haciendo lo que quiero. He comenzado desde cero muchas veces y ahora estoy comenzando de cero de nuevo. Soy mamá, tengo muchas cosas que decir y creo que mi música va a ser mucho mejor que antes.