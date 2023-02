Elenco de “Everything” celebra triunfo en los SAG

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/27/ap23058182233830-39f2b8ce.jpg

Harry Shum Jr., de izquierda a dercha fila posterior, Jenny Slate, Tallie Medel, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh, Brian Le, Andy Le, fila del frente de izquierda a derecha, James Hong, y Jamie Lee Curtis posan con el premio a mejor elenco por Everything Everywhere All at Once en la sala de prensa de la 29a entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla. (JORDAN STRAUSS/INVISION/AP)