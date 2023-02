Muere el productor de cine Walter Mirisch a los 101 años

Walter Mirisch, el astuto productor de cine ganador del Oscar que supervisó clásicos de la talla de “Some Like It Hot”, “West Side Story” e “In the Heat of the Night”, murió de causas naturales, informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tenía 101 años.

Mirisch falleció el viernes en Los Ángeles, según un comunicado del director general de la academia, Bill Kramer, y su presidenta Janet Yang.

“Walter fue un verdadero visionario, tanto como productor como líder de la industria”, señalaron, resaltando que fungió como presidente y gobernador de la academia durante muchos años. “Su pasión por la cinematografía y la Academia nunca titubeó, y siguió siendo un buen amigo y consejero. Enviamos nuestro amor y apoyo a su familia durante estos momentos difíciles”.

Mirisch recibió el premio de la Academia a mejor película en 1967 por “In the Heat of the Night” y la compañía que dirigían él y sus hermanos también produjo los ganadores del Oscar a mejor filme “The Apartment” y “West Side Story”.

Nacido ocho años antes de la primera ceremonia de premios de la Academia, fue presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entre 1973 y 1977 y recibió dos Oscar honorarios en 1978 y 1983 por su trabajo y labores humanitarias.

Como productor, Mirisch reclutó de manera agresiva a los principales cineastas como Billy Wilder y Norman Jewison, y luego les dio libertad para crear filmes como mejor lo consideraran.

“Les ofrecimos a estos directores lo que necesitaban”, dijo a Los Angeles Times en 1983. “Billy me llamaba y me decía: ‘Me gustaría hacer una película sobre esto o aquello’. Y eso es todo lo que necesitábamos saber. Nos convertimos en socios con nuestros directores”.

Jewison y Wilder no eran los únicos directores regulares de su compañía, pues también contaban con Blake Edwards y John Sturges. La empresa también produjo cintas de John Ford, John Huston, William Wyler, George Roy Hill y Hal Ashby.