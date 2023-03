La afroamericana Yara Shahidi será la nueva "Tinker Bell" de Disney

La joven actriz Yara Shahidi, de 23 años, es quien dará vida a "Tinker Bell" o "Campanita" en español en el live action "Peter Pan y Wendy".

Su elección ha geneado todo tipo de reacciones y se ha comparado con la actriz Halle Bailey quien será la nueva Ariel en La Sirenita.

Ambas tienen en común que son afroamericanas. El icónico personaje de Disney es una rubia con vestido verde.

En efecto, está creciendo nuevamente la ola de indignación por el cambio de etnia de la protagonista, tal cual ocurrió con La Sirenita.

"En vez de cambiarle la etnia a personajes blancos para hacerse los inclusivos podrían, no sé, crear más personajes racializados", sugurió un usuario de Twitter.

¿Quién es Yara Shahidi?

Es una actriz originaria de Minneapolis, Minnesota. Tiene 23 años y ha trabajado tanto en proyectos de animación, como en serie y películas live action. La familia de Yara está llena de celebridades, pues es hija de Afshin Shahidi, fotógrafo estadounidense de origen iraní y de Keri Shahidi (American Dad!, In the Motherhood), actriz afroamericana. Es también hermana de Sayeed Shahidi (The First Family) y Ehsan Shahidi (American Crime Story).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/01/yara-shahidi-sonriendo-con-una-camisa-azul-y-corbata-211f689a.jpg La actriz Yara Shahidi tiene 23 años. (FUENTE EXTERNA)

Reseña el portal de cine Spoiler Bolavip que la joven tiene 39 créditos en cine y televisión, entre películas, series y comerciales, de acuerdo con IMDB. En redes sociales, como Instagram, suma más de 8 millones de seguidores.

Como actriz ha protagonizado la serie Yara Shahidi's Day Off, Grown-ish y Black-ish, donde dio vida a Zoey Johnson. También ha dado su voz para Nivel Intrépido, Paw Patrol, Alliances: a trick of Light y Smallfoot.

En el 2009 apareció en el sexto capítulo de la temporada 3 de Los Hechiceros de Waverly Place, protagonizada por Selena Gomez.

Además de sus papeles, ha sido reconocida por los BET Award como la Mejor Estrella Joven y por los NAACP Image Award como la Mejor Actriz de Reparto por su papel en Black-Ish.

Más allá de la actuación, cursó una licenciatura en Estudios Sociales y Afroamericanos en Harvard, donde concluyó en el 2022, de acuerdo con Disney.